Следующее обновление Deep Rock Galactic показывает планету, борющуюся с противной чумой

Из всех кооперативных шутеров для четырех игроков Глубокий рок Галактика Она одна из самых творческих. Игроки берут на себя роли карликовых космических шахтеров, копающихся в глубинах с помощью крюков, буров и большого количества огневой мощи. Ghost Ship Games только что объявили о новом сезоне игры Critical Corruption, в котором добавлены реактивные ранцы, новые злодеи и множество нарядов для гномов. Critical Corruption теперь доступен для тестирования в бета-ветке Steam и Он будет опубликован 15 июня..

Глубокий рок ГалактикаИстория развивается в течение сезонов, в игру вводятся новые процедурные элементы, чтобы усложнить или изменить обычный ход. Чума Roxpox опустошает планету Hoxxes IV и делает шахты планеты более опасными.

Животный мир игры заразился и окреп, а выросшие в шахтах чумные сердца превратились в подвижных и опасных монстров, требующих специального оборудования для уборки. В результате всей этой деятельности по всей планете появились новые существа. Glyphid Stingtail и Septic Spreader — два новых врага с тяжелой броней, которые, кажется, наносят удар.

Самым захватывающим новым инструментом в арсенале дварфов в этом сезоне, безусловно, являются Реактивные Ботинки, которые появляются в сундуках по всем пещерам. В Space Rig есть терминал, который позволяет игрокам тестировать ботинки в безопасном месте, поэтому их легко прокрутить, прежде чем использовать в полевых условиях.

Существует также сезонная оценочная карта, которая бесплатна и содержит новые косметические предметы. Все с переулка позже попадет в обычную таблицу добычи. Обновление также позволяет гномам заменить одежду без рукавов для тех, кто хочет похвастаться своими болезненными змеями. Частный модник может придумать новый напиток в баре Abyss под названием Randoweisser, который случайным образом выбирает наряд из своей фирменной косметики.

Глубокий рок Галактика Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox One и Xbox Series X.

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