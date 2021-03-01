Изображение предоставлено Royal Navy Выдан

Морской администратор

28.02.2021 08:14:00

Королевский военно-морской патрульный корабль HMS Милосердие Недавнее наступление русских в Соединенном Королевстве отслеживало передвижение подводной лодки.

Дизельная ударная подводная лодка класса “Кило” РФС Морское патрульное судно с «Ростовом-на-Дону» проследовало на юг через Северное море и Ла-Манш от Балтики до Средиземного моря. Ростов-на-Дону входит в состав Черноморского флота России, и Милосердия Команда отслеживала ее передвижения и сообщала о них, чтобы союзники по НАТО могли следить за ее дальнейшими успехами.

«Никакое патрулирование не является последним. Мы недавно совершили множество рейсов, закончившихся наблюдением за российской подводной лодкой, проходящей через Великобританию», – сказал лейтенант CMDR, его командир. Уилл Эдвардс-Бэнон.

Изображение предоставлено Royal Navy

Милосердие Он был на дежурстве, когда в октябре прошлого года подводная лодка класса «Кило» совершила обратный рейс, когда он вернулся на Балтику после операций в Средиземном море.

Этой зимой Королевский флот загружен патрульными судами. Милосердие, H.M.S. Тайн И HMS Северн Все они патрулировали моря вокруг Англии. Помимо наблюдения за российскими военно-морскими активами, патрульные корабли Королевского флота участвуют в различных миссиях, в частности, в обеспечении рыболовства. Эти корабли координируют свои действия с Национальным агентством по уголовным делам, а также с морской и береговой охраной, чтобы делиться сообщениями об угоне или другой опасной деятельности.

«Вы никогда не знаете, что ждет вас в углу, когда служите на этих кораблях, но вы всегда можете рассчитывать на это. Милосердие И его отличная судоходная компания, регуляторы и резервисты, чтобы сделать эту работу », – сказал лейтенант CMDR. Эдвардс-Бэнон.

Патрульные корабли и надводные корабли Королевского флота часто работают, чтобы подобрать российские корабли, поскольку российский флот обычно использует Ла-Манш для перехода к своим базам в Балтии и Сирии.