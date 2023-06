Слезы из глубин королевства скрывают одну из величайших загадок Zelda

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла несколько недель назад, но игроки по-прежнему находят множество удивительных секретов, пасхальных яиц и историй на протяжении всей игры. Одна из самых интересных и интригующих из этих загадок связана с глубинами, и до недавнего времени геймерам приходилось полностью открывать для себя, насколько глубока кроличья нора.

Предупреждение: в этой статье рассматриваются некоторые основные спойлеры, касающиеся макета и локаций в глубинах. Если вы еще не изучили большую часть карты, читайте дальше на свой страх и риск!

В начале Tears of the Kingdom вы можете начать получать подсказки о том, что на самом деле происходит с глубинами. Например, вы можете заметить, что Корни Света в Глубинах, кажется, соответствуют местонахождению Святилища на поверхности, и что их имена обратны именам Святилища. Таким образом, Храм Маячина на поверхности — это Нихчаям Светокорень в глубине. Аккуратно, не так ли?

Но дело идет намного дальше. Действительно, глубины кажутся буквально темным зеркалом поверхности наверху, со всеми их основными местоположениями и ориентирами, соответствующими тем, что на поверхности.

а Недавняя ветка Reddit Он каталогизировал ряд этих параллелей, и IGN смог подтвердить их правильность. Например, статуи богинь на поверхности соответствуют статуям торговцев в глубинах, а города соответствуют великим шахтам. Леса на поверхности — это рощи в глубине, а скелеты Левиафана на поверхности выровнены с темными скелетами под землей. Сходства поразительны. По крайней мере, некоторые Redditors предполагают, что некоторые локации боссов на двух картах совпадают.

Более того, топография тоже как бы отражает сама себя. Высокие горы на поверхности кажутся глубокими долинами с рудниками в глубине. Эти гигантские стены, о которые вы постоянно натыкаетесь под землей, блокируют ваш прогресс? Они, как правило, совпадают с реками и другими водоемами над землей. По сути, чтобы перемещаться по глубинам, вы можете использовать свою карту поверхности и следить за святынями, которые соответствуют Lightroots, чтобы освещать путь, и избегать рек, поскольку они обычно мешают продвижению.

Уровень детализации здесь действительно невероятен, потому что это означает, что Nintendo, по сути, создала версию «Темного мира» Hyrule аля Link to the Past, но под землей, а не в зеркале. Это действительно удивительный секрет, когда вы понимаете, что происходит на самом деле.

Ребекка Валентайн — старший репортер IGN. Вы можете найти ее в Твиттере @твит.