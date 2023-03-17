Словакия вслед за Польшей согласилась поставить на Украину советские самолеты

Правительство Словакии в пятницу утвердило план передачи Украине своего флота из 13 истребителей МиГ-29 советской эпохи, став лишь вторым членом НАТО, отреагировавшим на призывы украинского правительства предоставить военные самолеты для защиты от российского вторжения.

Премьер-министр Эдуард Хегер заявил во время пресс-конференции, объявив о решении, что его правительство находится «на правильной стороне истории». Ранее Хегер написал в Твиттере, что военная помощь является ключом к тому, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России.

В четверг Польша объявила, что передаст Украине около дюжины МиГ-29, начиная с четырех, которые, как ожидается, будут доставлены в ближайшие дни. Польша и Словакия ранее заявляли о своей готовности удовлетворить запросы Украины на военные самолеты, но только в рамках более широкого международного альянса.

Хегер сказал, что действия его правительства «тесно координировались с польской стороной, Украиной и другими союзниками».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обещанные самолеты являются еще одним примером того, как члены НАТО «повышают уровень своего непосредственного участия в конфликте».

«Конечно, доставка техники никак не повлияет на исход спецоперации, но может принести больше бед Украине и украинскому народу», — сказал Песков в ходе селекторного совещания с журналистами.

Министр обороны Ярослав Над заявил, что Словакия получит 200 миллионов евро (213 миллионов долларов) от Европейского Союза в качестве компенсации и 700 миллионов евро (745 миллионов долларов) неуказанного оружия от Соединенных Штатов в обмен на поставку своего парка МиГ-29 в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западные страны приобрести истребители, но союзники по НАТО блокировали это, ссылаясь на обеспокоенность возрастающей ролью альянса в войне.

В ответ на заявление Польши в четверг Белый дом заявил, что действия Варшавы не повлияют на президента Джо Байдена, который сопротивляется призывам предоставить Украине американские F-16, и что другие страны должны объяснить свою позицию.

Изменившиеся обстоятельства теперь позволяют сделать такой шаг после первоначального нежелания отвечать на запрос Украины, сказал Михал Барановский, управляющий директор варшавской GMF East, входящей в состав немецкого аналитического центра Фонда Маршалла.

«После того обсуждения в прошлом году было пересечено много красных линий», — сказал Барановский агентству Associated Press по телефону. Отправка МиГов сейчас «не является такой же политической навязчивой рекламой, как в прошлом году».

Украина сможет использовать МиГи сразу же без необходимости какого-либо обучения.

Зеленский прямо обратился к Хегеру с просьбой получить самолеты на саммите ЕС в Брюсселе в прошлом месяце.

Словакия остановила МиГи летом из-за нехватки запасных частей и опыта для их обслуживания после того, как российские техники вернулись домой. Из-за отсутствия собственных самолетов члены НАТО Польша и Чехия вмешались для наблюдения за воздушным пространством Словакии.

До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина имела десятки МиГ-29, доставшихся ей в наследство после распада Советского Союза в 1991 году, но неясно, сколько истребителей остается на вооружении после более чем года боевых действий.

Правительство Словакии, принявшее решение подписать двустороннее соглашение с Украиной о самолетах, имеет лишь ограниченные полномочия после того, как в декабре был вынесен вотум недоверия коалиционному правительству, сформированному после выборов в стране в 2020 году.

Следующие выборы назначены на сентябрь, когда оппозиция имеет хорошие шансы на победу. Среди его лидеров — бывший премьер-министр-популист Роберт Фицо, который выступает против военной поддержки Украины и санкций ЕС в отношении России и заявил, что у правительства Словакии нет мандата на поставку истребителей в Украину.

Оппозиционные партии, в том числе партия Фицо «Самир-Демократическая», отвергли решение правительства в пятницу, пригрозив подать в суд.

Словакия подписала соглашение о покупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, но поставки были перенесены на два года, до начала 2024 года.

___

Ванесса Жира участвовала в Варшаве, Польша.

___

Следите за репортажами AP о войне в Украине: https://apnews.com/hub/russia-ukraine-war