Москва, 16 января. Фактически, искажения в избирательной системе США привели к тому, что слово «консенсус» исчезло из лексикона политического истеблишмента страны, написал вице-президент Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной tass.com в субботу.

В своей статье он упомянул различные нарушения и различия в практике проведения выборов в США в 2000, 2016 и 2020 годах.

Медведев сказал: «Непомерные затраты, связанные с такой системой голосования, исключили слово« консенсус »из лексикона американской политической элиты. «Только недавно кто-то мог представить – даже в самых ужасных кошмарах – что все эти партизанские склоки приведут к штурму Капитолия, первый краеугольный камень которого был заложен первым американским президентом Джорджем Вашингтоном».

Медведев подчеркнул, что «атака протестующих, поддерживающих Трампа, во время подсчета голосов в Конгрессе не только встревожила правительства стран всего мира, но и спровоцировала кровопролитие в стране, которое многие еще недавно считали золотым стандартом демократии».

Он отметил: «Трудно поверить, что события, напоминающие многие цветные революции на Площади Украины и другие цветные революции, которые произошли в последние годы в самых разных странах, в том числе на постсоветском пространстве, транслировались в прямом эфире. Из Соединенных Штатов по всему миру. Мир ».