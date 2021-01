Слух: Pokémon Diamond и Pearl Remakes будут изменены в следующем месяце

В следующем месяце, 27 февраля, исполнится 25 лет с момента выхода оригинальных игр Pokémon Game Boy.

Это также происходит с «Днем покемонов», и, как обычно, к нему, вероятно, будет подготовлена ​​специальная презентация. Так что же могли ожидать тренеры по всему миру, если бы были какие-то громкие объявления?

Испанский фанат Centro Pokémon говорит, что источники, близкие к проекту, подтвердили ремейки игр DS. Покемон Алмаз и Жемчуг Он находится в стадии разработки и будет представлен в следующем месяце. Вот приблизительный перевод, предоставленный Google:

«Pokémon Center может подтвердить, что, согласно источникам, близким к компании, римейки Pokémon Diamond и Pokémon Pearl, первоначально выпущенные в 2006 году для устройств Nintendo DS, находятся в разработке для Nintendo Switch».

Эти новые версии очевидно не будет Быть как Покемон: Поехали Игры были выпущены на Nintendo Switch в 2018 году и будут ближе по стилю к оригинальным версиям DS 2006 года.

Покемон изнутри многие из Кто также отвечает за сайт Buocalos Эти недавние заявления подтвердились. Несколько дней назад также упоминалось, как А. Pokemon Direct будет играть в следующем месяце.

