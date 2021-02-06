Слушайте недавно восстановленный саундтрек Super Mario World.

Группа майнеров нашла оригинальные имена всех аудиофайлов на Супер Марио Мир Аудиоклип и используйте информацию, чтобы полностью воссоздать партитуру с помощью оригинальных инструментов. Благодаря их работе вы можете прослушать всю предварительно сжатую аудиодорожку онлайн. YouTube.

Исследователь музыки из видеоигр, который обратился к The Brickster Polygon через Discord, рассказывает, что он впервые нашел названия исходных звуковых образцов в Nintendo gigaleak. Затем он и его команда обнаружили инструменты, которые использовались для создания саундтреков, используя имена файлов, а также искали инструменты, которые композитор Кодзи Кондо использовал в то время.

Например, Брикстер сказал: «Один из звуков в исходных файлах назывался« фикцией ». Узнайте, что я знал о настройке Кондо в то время Марио Мир, Я пришел к выводу, что это должно означать нашивку Roland D-550 “Fantasia”, тюнер, который у него был в то время “.

Как только Брикстер и его друзья обнаружили машины, которые Кондо использовал для создания сэмплов, его друзья полностью воссоздали саундтрек и разместили его в Интернете. По словам The Brickster, весь процесс занял меньше недели.

Воссозданный саундтрек существенно отличается от оригинала. Инструменты чище, а у некоторых есть другие колокольчики; Все кажется полным. Но это не было результатом типичного процесса ремастеринга, поскольку звукорежиссеры используют современные технологии для очистки существующих звуков и ножек инструмента. Оригинальные образцы были всегда – вот только Супер Марио МирРазработчикам пришлось сильно сжать его, чтобы разместить 64 КБ звуковой памяти Super Nintendo Entertainment System. Вот почему Brickster называет эти обновления «восстановленными» версиями.

Вот воссозданная версия темы Overworld:

А вот и оригинальная версия:

Хотя интересно услышать, как эти песни звучали бы для Кондо, музыка по-прежнему сияет в компактной версии, которую мы знали в течение трех десятилетий. Если вы хотите услышать полный и восстановленный саундтрек, вы можете проверить плейлист The Brickster на YouTube. Вот.