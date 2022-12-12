Смотрите, как освобожденная российская заключенная Сара Криванек встречает своих близких в аэропорту США

Анита Мартинес
Когда Сара Криванек Впервые за много лет ступил на землю США, а затем Девять месяцев в российской колонии — она бросила свой багаж и побежала через весь аэропорт, чтобы обнять своих близких, — рассказала она People.
Она плакала от радости в объятиях своей матери «Нани», которая удивила ее, приехав в аэропорт, чтобы встретить ее вместе со своей близкой подругой Анитой Мартинес.
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«Она была одета в одежду, которую я подобрал в тюрьме, и на первой же перемене я остановился на обратном пути к дому, переодел ее и передал», — говорит Мартинес.
Креванек добавляет, что это был символический жест, направленный на то, чтобы избавиться от «грязи из адской дыры, в которой я провел год».
Анита Мартинес Слева направо: Анита Мартинес, Сара Криваник, «Няня».
Криваник Недавно разговаривал с людьми Она подробно рассказала о своем травмирующем времени в том, что она назвала «лагерным адом», и о том, что значит недавно восстановить контакт с внешним миром.
Она была освобождена из-под стражи только в четверг, в тот же день, когда в России была заключена другая американка, звезда WNBA. Бритни Гринертакже Сесть на самолет В Соединенные Штаты.
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На следующей остановке она заказала мексиканское блюдо — то, о чем они с Мартинесом говорили во время ее месячного заключения в изоляторе для депортаторов в Рязани.
Анита Мартинес
Свою первую ночь в Америке она мирно спала в постели, которая «будто меня завернула в паклю».
Когда она встала, Мартинес спросил, можно ли ей принять душ. «Это был не вторник и не суббота, — смеется она, — дни, когда заключенных водили в туалет в исправительной колонии, — так что это было просто неправильно».
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Затем Криванек сопровождал Мартинеса в продуктовый магазин и пошел за покупками одежды, прежде чем отправиться на барбекю с сыном Мартинеса. «Было странно быть светской львицей, — сказала она.
Конечно, еда и купание не были главными приоритетами Креванек, какими бы сексуальными они ни были. Первое, что она сделала по возвращении, это позвонила своим детям, которые жили в Колорадо.
«Вот в чем моя радость, — говорит она. У Криванек четверо детей и трое внуков, которых она уже давно не может содержать.
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