Соболенко, Гауфф и Рыбакина вышли вперед в Штутгарте

Арина Соболенко, занявшая второе место, вышла в четвертьфинал Гран-при Porsche, победив в среду Барбору Крежикову со счетом 6:2, 6:3.

Чемпион Открытого чемпионата Австралии Он доходил до финала в Штутгарте два года подряд, но еще не выиграл чемпионат на грунтовом корте.

Чемпионка Открытого чемпионата Франции 2021 года Крейчикова обыграла Соболенко только один раз в шести встречах за карьеру.

Победы также одержали Коко Гауфф, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина и Онс Жабер.

Гауфф, посеянная пятой, отбила вернувшуюся Веронику Кудерметову с решающим набором, чтобы выиграть 6-2 4-6 7-6 (3) и выйти во второй раунд.

Соперник Гауффа из России выиграл четыре матча подряд, выиграв второй сет после отставания 4-2, и вернулся со счетом 5-3 в решающем матче, чтобы добиться тай-брейка, прежде чем Гауфф, наконец, одержал победу. 19-летняя американка играет Анастасию Потапову.

Гауфф участвует в своем первом турнире после расставания с тренером Диего Мояно после турнира в Майами.

Рыбакина выиграла пять матчей подряд и одержала победу со счетом 7-5 6-3 над Жюлем Нимейером после проигрыша 3-1 во втором сете. Далее она играет роль Беатрис Хаддад Майи.

Третий посев Джабер обыграл Елену Остапенко 1-6, 7-5, 6-3.

Играя в третий раз в четырех турнирах, Каролина Плишкова обыграла восьмую сеяную Марию Саккари со счетом 6-2, 6-3 и организовала встречу второго круга с Донной Векич. Плишкова ведет 4-3 в карьерных встречах с Сакари, которая нокаутировала чешку в третьем раунде в Индиан-Уэллсе в прошлом месяце, не дойдя до полуфинала.

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