Совбез ООН ожидал срочного заседания в ближайшее время

Решение президента России Владимира Путина признать сепаратистские земли на востоке Украины независимыми, по-видимому, является началом потенциально более крупной военной операции против Украины, заявили CNN около дюжины американских и западных официальных лиц.

«Это политика Потемкина», — заявил журналистам в понедельник высокопоставленный чиновник администрации. «Президент Путин ускоряет тот самый конфликт, который он создал».

Соединенные Штаты ожидают, что российские войска двинутся в украинский Донбасс уже в понедельник вечером или во вторник, после того как президент России Владимир Путин признал независимость двух промосковских регионов, сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник, знакомый с последними разведданными.

В Соединенных Штатах продолжается подготовка к возможному вторжению, включая погрузку десантных кораблей и погрузку оборудования для воздушно-десантных подразделений.

Официальные лица США и Запада заявили, что решение Путина подписать указ, объявляющий поддерживаемые Россией Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР) независимыми регионами, дало Путину оправдание, по которому он хотел ввести российские войска и потенциально начать военную операцию. более широкое наступление на Украину во имя защиты сепаратистских регионов.

В понедельник вечером Кремль объявил, что Россия отправит «миротворцев» в сепаратистские регионы, подчеркнув худшие опасения многих официальных лиц.

«Это ваше вторжение», — сказал европейский дипломат. «Если мы не будем действовать в соответствии с этим, как мы сказали, в случае очередного вторжения, мы серьезно подорвем доверие к себе», — сказал дипломат.

Однако в разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник администрации предположил журналистам, что простое введение новых российских «миротворцев» на восток Украины само по себе не приведет к срабатыванию полного пакета санкций, которые угрожают администрации в случае российского вторжения. отметив, что «российские силы присутствуют в этих районах» с 2014 года.

«Поэтому мы будем внимательно следить за тем, что они будут делать в ближайшие часы и дни, и наш ответ будет измеряться, опять же, в соответствии с их действиями», — сказал чиновник. «Теперь кажется, что Россия будет действовать открыто в этом регионе, и мы ответим соответствующим образом», — сказал чиновник.

Чиновник не уточнил, какую линию российские войска должны будут пересечь на востоке Украины в качестве нового вторжения.

В понедельник Белый дом заявил, что Байден введет новые финансовые ограничения в отношении двух самопровозглашенных республик, а высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам, что во вторник будет объявлено о дополнительных мерах. Но некоторые официальные лица говорят, что санкций недостаточно, особенно с учетом заявления Байдена в прошлом месяце о том, что, если какие-либо группированные российские подразделения перейдут границу Украины, это будет вторжением и «будет суровым и скоординированным экономическим ответом».

Орен Либерман из CNN, Кэти Бо Лиллис и Себастьян Шукла внесли свой вклад в этот отчет.