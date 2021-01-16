Совет Европы призывает Россию уточнить классификацию НПО как «нежелательные»

Президент Совета Европы выразил «серьезную озабоченность» после включения Ассоциации школ политических исследований Совета Европы в список «нежелательных» организаций в России.

в Письмо от 14 января, полученное RFE / RL, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Бижинович Бори попросила Москву прояснить «обстоятельства», приведшие к принятию решения, которое она назвала «неприемлемым».

«Я не могу не подчеркнуть, насколько проблематична идея о том, что такая организация, как Ассоциация школ политических исследований Совета Европы, тесно связанная с нашей организацией и объединяющая школы политических исследований, с целью организации деятельности по гражданскому образованию на основе европейских ценностей и принципов Совета, может представлять угрозу. «Это государство-член Совета Европы, – говорится в письме на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.

В декабре 2020 года Генеральная прокуратура России объявила, что объявила находящуюся в Страсбурге Ассоциацию колледжей политических исследований «нежелательной», потребовав от Министерства юстиции занести эту организацию в черный список.

Закон 2015 года позволяет прокурорам закрывать «нежелательные» организации, если они считаются представляющими угрозу национальным интересам России.

В заявлении, опубликованном 6 января, содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за Россией осудили решение о включении Ассоциации школ политических исследований в российский список “нежелательных” организаций.

Российский закон о «нежелательных организациях» 2015 года подвергся резкой критике со стороны международного сообщества, в том числе Совета Европы, за нарушения свободы ассоциации, собраний и выражения мнений, злоупотребления им и широкие дискреционные полномочия, предоставленные Генеральному прокурору, – заявили генерал Аксель Шеффер и Риа Омен-Рогтен в своем заявлении. заявление.

Наблюдатели за соблюдением прав человека, группы по защите свободы СМИ и Запад обвиняют Россию в использовании законодательства о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах», чтобы препятствовать свободному обмену идеями и замалчивать инакомыслие и организации с расходящимися взглядами властей, что все больше ограничивает пространство для гражданской активности.

«Расширение законодательства об« иностранных агентах »и« нежелательных организациях »нанесло ущерб многим людям, а также национальным и международным организациям, в том числе средствам массовой информации, управляемым Радио Свободная Европа / Радио Свобода, и людям, связанным с Радио Свободная Европа / Радио Свобода», – сказал Питер Стано. От имени координатора Европейского союза по иностранным делам Хосепа Боррелла, 16 января.

12 января Роскомнадзор подготовил первые восемь административных протоколов – все против Radio Free Europe / Radio Liberty – за нарушение закона об “иностранных агентах”.

«Мы неоднократно призывали российские власти отозвать эти решения и выполнить свои обязательства и обязательства перед свободной прессой, и мы будем продолжать это делать», – сказал Стано.

С отчетом Рикара Жозояка