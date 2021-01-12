Совет Сеула для беременных: готовьте, убирайте и сохраняйте привлекательность

мне Отчет за 2017 год По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, гендерный разрыв в заработной плате в Южной Корее является самым высоким среди 37 ее государств-членов. Работающие женщины зарабатывают почти на 40 процентов меньше, чем мужчины, и многие перестают работать, когда у них появляются дети, и часто испытывают давление со стороны своих семей и рабочих мест.

В других странах региона, в том числе в Японии, где также наблюдается стареющее население и низкая рождаемость, наблюдаются значительные гендерные различия, особенно в отношении беременности. в Японии, Термин «Матахара».“ (Аббревиатура от домогательства по беременности и родам) вспыхнула, когда Верховный суд страны в 2014 году рассмотрел обвинения женщины в издевательствах на рабочем месте после родов.

Уменьшение численности населения представляет угрозу для экономики стран, поэтому крайне важно, чтобы правительства действовали осторожно, побуждая женщин иметь детей.

прошлый год, Население Южной Кореи уменьшилось впервые. Почти на 21 000. Рождаемость снизилась более чем на 10,5%, а количество смертей увеличилось на 3%. Министерство внутренних дел и безопасности признало тревожные результаты, заявив, что «на фоне быстрого снижения рождаемости правительству необходимо внести фундаментальные изменения в свою политику».

Хотя правительство Сеула, возможно, не согласилось с его советом, негативная реакция, как говорили некоторые, доказала, что отношение меняется.

«Это просто старый совет», – сказала Адель Витали, итальянка, эмигрантка, которая десять лет назад жила в Пусане, портовом городе на юго-восточном побережье страны.

Г-жа Витал, которая работает в основном с иностранками, состоящими в браке с корейскими мужчинами, сказала, что, хотя корейское общество традиционно рассматривало беременных женщин как «беспомощных», она все чаще замечала, что их мужья более равноправны в отношении родов и воспитания детей. дети.

«Семейная динамика изменилась», – сказала она. «Женщины больше не хотят, чтобы с ними обращались так».