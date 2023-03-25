Современное место встречи — The New York Times

Субботняя головоломка — помидоры, помидоры, пятница, суббота. Любой день — хороший день для серьезного утешителя от Робин Вайнтрауб, и я понятия не имею, почему тайна была опубликована в тот или иной день.
Я знаю, что это забавное решение, и (осмелюсь сказать) его можно идентифицировать как паутину Робин Вайнтрауб: шелковисто-гладкую и полную новых подсказок. Сегодня есть много восхитительных мелочей, классика и классика. Я не нашел ни одного факта 21-го века, но могу поспорить, что ссылки работают для всех возрастов.
сложное доказательство
1 а. Эта запись слишком точна для меня? Я ожидал, что ответ появится где-то в тексте песни шоу в подсказке: «Как в Камелоте, где« на склоне холма может не идти снег »». Я нигде не мог найти IDEAL, поэтому я предполагаю, что это применимо к Камелоту в целом. (Это руководство является своевременным по двум причинам: так же, как мы выходим из сезона таяния в Нью-Йорке, новая постановка «Камелот» должна скоро открыться.)
16а. «Кто говорит: напротив, если будет так, то может быть; а если будет так, то так и будет; а раз не так, то не так ли?» это логикаа точнее, это ТУИДЛИДИ разговаривает с главным героем «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
23а. Это не напомнило мне фильм «Технология 1970-х, Стив Остин и Джейми Соммерс», но несколько перекрестных прицелов помогли сделать вывод. Эти два персонажа снимались в боевиках…Человек на шесть миллионов долларов» И «Электронная женщина— поскольку их тела были отремонтированы и улучшены с помощью биологической инженерии или БИОНИКИ.
24а. Если вам нравятся ноты изящества, подобные этой, в этой записи есть эхо для 16А (и под рукой 43А). «Общий запрос в баре»: могу ли я увидеть какое-нибудь удостоверение личности, на три строки ниже TWEEDLEDEE, на пять строк выше MATINEE.
39а. Она сразу поняла: «технология путешествий во времени» в «Назад в будущее» — это конденсатор FLUX, дебют которого был загадочным. Экзотика на заднем сиденье DeLorean Что Марти, Док и Эйнштейн путешествовали по нему из эпохи в эпоху.
56а. Это может быть совпадением, но этот путеводитель иногда имеет связь с 39A, что мне показалось забавным. «Шоу-сюрпризы имени праздника» — это ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА, а трилогия «Назад в будущее» — это знаменитый ими.
26 д. Это могут быть региональные мелочи. мне пришлось искатьанализироватьв «дорожном знаке возле жонглирования, может быть», и использует все ссылки на дороги Нью-Джерси в качестве иллюстрации. Это своего рода конфигурация для уменьшения заторов, в которой повороты налево запрещены, и вместо этого водитель использует три правых поворота.
27 д. «Это конец «Эдипа», — вспоминает А. Ужасная цепь событийДля тех, кто изучал греческую трагедию. Ответ здесь намного проще: сигма, относящаяся к S в конце «Эдипа».
35 д. Я думаю, что неплохо справляюсь с идиоматическими оскорблениями — я знаю, что знаю по своему собственному опыту. подушки Это мудак, но я не припомню, чтобы эта подсказка «Йо-йо» использовалась в качестве критики, как TWIT раньше. Может быть, я сам по себе, но это первый раз, когда TWIT был признан таким образом после десятков и десятков «бозо», «нудников» и «болванов».
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