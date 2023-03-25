Современное место встречи — The New York Times

Субботняя головоломка — помидоры, помидоры, пятница, суббота. Любой день — хороший день для серьезного утешителя от Робин Вайнтрауб, и я понятия не имею, почему тайна была опубликована в тот или иной день.

Я знаю, что это забавное решение, и (осмелюсь сказать) его можно идентифицировать как паутину Робин Вайнтрауб: шелковисто-гладкую и полную новых подсказок. Сегодня есть много восхитительных мелочей, классика и классика. Я не нашел ни одного факта 21-го века, но могу поспорить, что ссылки работают для всех возрастов.

сложное доказательство

1 а. Эта запись слишком точна для меня? Я ожидал, что ответ появится где-то в тексте песни шоу в подсказке: «Как в Камелоте, где« на склоне холма может не идти снег »». Я нигде не мог найти IDEAL, поэтому я предполагаю, что это применимо к Камелоту в целом. (Это руководство является своевременным по двум причинам: так же, как мы выходим из сезона таяния в Нью-Йорке, новая постановка «Камелот» должна скоро открыться.)