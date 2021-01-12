Госсекретарь Майк Помпео объявил о санкциях против семи физических лиц и четырех компаний, которые являются частью иностранной сети влияния, связанной с Россией и связанной с предполагаемым российским агентом Андреем Деркачем, назначив их за участие в попытках повлиять на выборы.

«Российские кампании дезинформации, направленные против американских граждан, представляют собой угрозу нашей демократии», – сказал министр финансов Стивен Мунучин в своем заявлении. «Соединенные Штаты будут продолжать активно защищать целостность наших избирательных систем и процессов».

В сентябре администрация Трампа разрешила Деркоку, обвинив его в том, что он является «активным российским агентом», который был частью усилий Москвы по вмешательству в кампанию 2020 года. Деркач поддерживает тесные отношения с личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани и этим летом был изолирован, чтобы помочь Москве в продолжающихся усилиях по ослаблению разведывательного сообщества США.

В заявлении в понедельник было подтверждено, что часть правительства США препятствует попыткам России вмешаться в выборы в США и подорвать авторитет Байдена даже после того, как Трамп публично поддержал российскую инициативу и продолжал делать необоснованные заявления о Байдене. Не является законным победителем на выборах 2020 года.

Союзники Джулиани Деркач был частью небольшой группы, которая представила себя на выборах 2020 года, продвигая обвинения в коррупции против Байдена на выборах 2020 года и освобождая предполагаемые аудиокассеты из дипломатических миссий Байдена в качестве вице-президента. «Бывшие украинские правительственные чиновники Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телегенко и нынешний депутат украинского парламента Александр Дупинский публично выступали или сотрудничали с Деркачем в совместной пропагандистской кампании, связанной с мошенничеством или необоснованными обвинениями США», – сказал он. В своем заявлении, состоящем почти из 300 слов, Помпео не упомянул Питу по имени. В заявлении Мунуха также не было более 800 слов. READ Все, что появилось, объяснило то, что мы знали Виза Телищенко в США была отозвана в октябре прошлого года. Как и Деркак, Телищенко – союзник Джулиани. «Должностные лица правительства США неоднократно выступали с публичными заявлениями о злонамеренном причастности к коррупции в Украине», – сказал Помпео в понедельник. «Эти усилия и описания соответствуют или поддерживают намерения Деркака повлиять на президентские выборы в США в 2020 году», – продолжил он. «Следовательно, эти люди были назначены в соответствии с EO 13848 за прямое или косвенное финансирование, сокрытие или соучастие в иностранном влиянии в попытке подорвать выборы в США 2020 года». Объявление в понедельник снова подчеркивает, что Трамп и его самые серьезные союзники из Республиканской партии не заявили об официальных усилиях администрации президента по сдерживанию российского вмешательства. Трамп ретвитнул Деркака во время кампании 2020 года, несмотря на санкции против Деркака в сентябре и предыдущее предупреждение от высшего должностного лица страны в сентябре о том, что Россия и Деркач работают над подрывом биткойнов. Джулиани неоднократно распространял дискредитированную информацию от Дерка. Сенатор от Висконсина. Рон Джонсон использовал свое положение председателя комитета Сената от Республиканской партии для продвижения ложных обвинений, выдвинутых Телегенко против Байдена и других демократов. Новые санкции являются решительным осуждением OANN, сети, поддерживающей Трампа, которая показала серию документальных фильмов в стиле кампании с участием Джулиани, Деркача и Телегенко во время первого обвинительного заключения Трампа. Сеть предоставила этим цифрам неизбранную платформу для лжи о семье Байденов. Раскол также был отмечен в пресс-релизе Министерства финансов в понедельник. Публикация призвала американцев получать достоверную информацию о выборах на веб-сайте «Управление слухами», управляемом Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. Трамп уволил президента компании Криса Греппса после того, как Греппс использовал страницу компании по «контролю слухов», чтобы опровергнуть теории заговора Трампа о фальсификации результатов голосования и фальсификации выборов. READ Незаконность Свидетелей Иеговы в России: Сталина депортировали как антисоветчика, теперь Путин их выставляет Российское вмешательство Трамп по-прежнему недвусмысленно отрицает вмешательство России в выборы 2016 года, чтобы помочь его кампании – оценка, которая давно подтверждена американскими спецслужбами и Комиссией по разведке Сената. В понедельник Помпео рассказал о некоторых ведущих компаниях, которыми пользовался Деркач и его соратники. «Nabulix, Era-Media, Only News и Skeptic TOV – ведущие СМИ в Украине, распространяющие ложные истории по приказу Деркака и его соратников», – сказал он. «Они были назначены в соответствии с EO 13848, чтобы принадлежать или контролироваться Деркачем или его командой СМИ. “ В понедельник все активы и интересы в собственности, принадлежащей мужчинам и подпадающей под юрисдикцию США, были заморожены, а гражданам США «в целом запрещено совершать с ними сделки», – заявило министерство финансов. Кроме того, любые компании, принадлежащие большинству, заблокированы одним или несколькими назначенными лицами.