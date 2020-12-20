Геополитические новости –

Дипломатическая война между администрацией Трампа и Россией сегодня привела к закрытию двух последних посольств США в странах Российской Федерации. Это столицы Приморья и столица Свердловской области Владивосток и Екатеринбург соответственно.

CNN сообщил об этой новости, которая, как сообщается, содержала письмо Госдепартамента, в котором говорилось, что «мы читаем о желании принять эти меры в ответ на продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается военнослужащий США в России. Персонал, назначенный Россией в 2017 году».

Фактически, администрация Обамы начала высылать 35 российских послов в декабре 2016 года после того, как Хиллари Клинтон и демократы взломали российскую электронную почту.

В качестве американского дипломатического представителя в России только посольство Москвы во главе с Джоном Дж. Салливан.