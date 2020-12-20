20 декабря, 2020

Соединенные Штаты. Напряженность в отношениях с Россией: закрытие посольств

Arzu 20 декабря, 2020 1 min read

Геополитические новости

Дипломатическая война между администрацией Трампа и Россией сегодня привела к закрытию двух последних посольств США в странах Российской Федерации. Это столицы Приморья и столица Свердловской области Владивосток и Екатеринбург соответственно.
CNN сообщил об этой новости, которая, как сообщается, содержала письмо Госдепартамента, в котором говорилось, что «мы читаем о желании принять эти меры в ответ на продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается военнослужащий США в России. Персонал, назначенный Россией в 2017 году».
Фактически, администрация Обамы начала высылать 35 российских послов в декабре 2016 года после того, как Хиллари Клинтон и демократы взломали российскую электронную почту.
В качестве американского дипломатического представителя в России только посольство Москвы во главе с Джоном Дж. Салливан.

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