Создатели фильма «Патан» снимали в Испании, ОАЭ, Турции, России, Сибири, Италии, Франции, Индии и Афганистане, чтобы представить сцену действия: The Tribune India

Мумбаи, 2 декабря.

Будущий актер режиссера Сиддхарта Ананда «Патан» снимался в восьми странах мира. Фильм был снят в Испании, ОАЭ, Турции, России, Сибири, Италии, Франции, Индии и Афганистане, чтобы получился экзотический триллер.

Говорит Сиддхарт: «Места всегда играют огромную роль в моих фильмах и стали еще более важными для «Патана», поскольку мы намеревались предложить зрителям зрелище, которого они никогда раньше не видели. Чтобы добиться такого разнообразия и разнообразия визуальных эффектов, он ездил в восемь стран, чтобы снимать фильм и его роскошные эпизоды!»

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Он добавляет: «Нам было ясно, что каждая сцена «Pathaan» должна быть захватывающей, и мы тщательно планировали, чтобы добиться этого. Я помню, что подготовка к съемкам «Pathaan» заняла почти два года, потому что мы хотели быть абсолютно уверены, что мы собирались попытаться поднять боевые сцены в Индии». «Мы снимали в некоторых из самых отдаленных и живописных мест в мире, что помогло нам создать захватывающий и экзотический визуальный опыт. Я просто надеюсь, что зрителям понравятся наши усилия по созданию кинематографического ориентира, когда «Патан» выйдет в прокат в театрах 25 января».

«Патан» выйдет 25 января 2023 года на языках хинди, тамильском и телугу.

Ян

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