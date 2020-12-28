Ведущие ученые России осудили разработку вакцины Sputnik V как «совершенно неприемлемую» и «абсурдную»., Также учитывается политическое давление на компанию Kamalaya, которая ее создала.

В открытом письме первым подписал Василий Власов, эпидемиолог Школы экономики, бывший советник Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения, а также вице-президент Академии наук против фальсификации научных результатов. Ученые снова начинают сомневаться.





Исследовательская фирма, разработавшая вакцину, не ответила на многие запросы об обмене данными. Читает письмо, в котором объясняется, что «политическое давление с целью создания конкуренции между вакцинами нарушает наиболее важные стандарты тестирования» и что такие письма сделали ученых, участвующих в создании вакцины, «заложниками» целей Кремля. А тень «грозит испытанием вакцины, а значит здоровью россиян».

Уже по результатам второй фазы эксперимента с 76 добровольцами, опубликованным в журнале The Lancet, были подняты вопросы, чтобы определить его как «крайне маловероятный». Позже ученые попросили Ланцет, который отказался сделать это, отозвать статью.

Но на этапе 3 и с решением чиновников здравоохранения вакцинировать медицинский персонал и учителей в возрасте до 60 лет возникли серьезные подозрения, что расследования все еще продолжаются без предыдущих медицинских проблем. Результаты по эффективности вакцины были позже предоставлены добровольцам после того, как было зарегистрировано только 20 случаев Covid (Pfizer, Moderna и Astrogeneka сделали это по крайней мере после 90 случаев).

Например, опубликованы лишь частичные результаты третьего этапа. Кроме того, не было информации о возрасте участников теста, и данные даже не были разделены на разные группы населения. Доля людей, вакцинированных только плацебо, составляла один к трем, что противоречило международным стандартам. Помимо Власо, письмо подписали профессор Национального исследовательского медицинского университета Ольга Репрова и научный руководитель Pionica Media Валерий Акшиёнов.