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Сотни нигерийских школьниц были спасены через несколько дней после похищения

2 марта, 2021
Toma Kulikov
279 девушек похищены Пятница Бандиты штурмовали их государственную школу в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщил CNN высокопоставленный правительственный чиновник, осведомленный об инциденте.

Юсеф Идрис, пресс-секретарь губернатора округа, заявил во вторник, что девочки были благополучно возвращены и их судьба предрешена. Он не стал комментировать, когда его спросили, был ли заплачен выкуп за их освобождение.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари сказал в Твиттере, что он «рад», что испытание «закончилось благополучно без каких-либо происшествий».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этим ужасающим и трагическим инцидентам с похищениями. Армия и полиция продолжат преследование похитителей», – сказал он.

Похищение девочек стало последним в серии аналогичных случаев похищения людей в Нигерии. По меньшей мере 42 человека были похищены из государственной школы в прошлом месяце Позже выпущенБолее 300 студентов были арестованы и позже освобождены. в декабре.
Эти инциденты вызвали вопросы о Безопасность в школах в некоторых частях северной Нигерии.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях в пятницу, Бухари сказал, что похищение девочек было «абсолютно бесчеловечным и неприемлемым».

«Эта администрация не поддастся шантажу бандитов, которые нацелены на невинных школьников, ожидая выплаты огромного выкупа», – сказал Бухари в заявлении, опубликованном его представителем.

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