Сотни нигерийских школьниц были спасены через несколько дней после похищения

279 девушек похищены Пятница Бандиты штурмовали их государственную школу в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщил CNN высокопоставленный правительственный чиновник, осведомленный об инциденте.

Юсеф Идрис, пресс-секретарь губернатора округа, заявил во вторник, что девочки были благополучно возвращены и их судьба предрешена. Он не стал комментировать, когда его спросили, был ли заплачен выкуп за их освобождение.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари сказал в Твиттере, что он «рад», что испытание «закончилось благополучно без каких-либо происшествий».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этим ужасающим и трагическим инцидентам с похищениями. Армия и полиция продолжат преследование похитителей», – сказал он.