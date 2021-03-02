Сотни нигерийских школьниц были спасены через несколько дней после похищения

Юсеф Идрис, пресс-секретарь губернатора округа, заявил во вторник, что девочки были благополучно возвращены и их судьба предрешена. Он не стал комментировать, когда его спросили, был ли заплачен выкуп за их освобождение.
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари сказал в Твиттере, что он «рад», что испытание «закончилось благополучно без каких-либо происшествий».
«Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этим ужасающим и трагическим инцидентам с похищениями. Армия и полиция продолжат преследование похитителей», – сказал он.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях в пятницу, Бухари сказал, что похищение девочек было «абсолютно бесчеловечным и неприемлемым».
«Эта администрация не поддастся шантажу бандитов, которые нацелены на невинных школьников, ожидая выплаты огромного выкупа», – сказал Бухари в заявлении, опубликованном его представителем.