Сотрудники Google и Amazon опубликовали анонимное письмо с осуждением контракта компаний с Израилем

неизвестная группа Амазонка Сотрудники написали статью, в которой критиковали работодателя из-за последнего контракта с Израиль И предложите компании выйти из проекта.

«Мы пишем как добросовестные сотрудники Google и Amazon из разных слоев общества», Распространять Об этом во вторник The Guardian сообщило около 400 сотрудников Amazon и Google. «Мы считаем, что создаваемая нами технология должна работать, чтобы служить людям повсюду, включая всех наших пользователей. Как сотрудники, которые поддерживают работу этих компаний, мы морально обязаны выступать против нарушений этих основных ценностей».

повторно вернуться. Группа Тлайб хвалит призыв к прекращению помощи США Израилю: «Я получаю силу от всех вас»

Письмо продолжается: «По этой причине мы вынуждены призвать лидеров Amazon и Google выйти из проекта Nimbus и разорвать все связи с израильскими военными. На сегодняшний день более 90 сотрудников Google и более 300 в Amazon. подписали это письмо внутри компании, и мы анонимны, потому что боимся мести ».

Сотрудники утверждают, что партнерство Project Nimbus объявить В июне это заставит Amazon, основного поставщика облачных услуг для правительства Израиля, «продавать опасные технологии израильской армии и правительству» и «сделать дискриминацию и систематическое перемещение, проводимые израильской армией и правительством, еще более жестокими и жестокими. смертельно опасен для палестинцев “.

Сара Сильверман критикует Дима «Отряд» за противодействие «Железному куполу» Израиля: «Никто из них не говорит о ХАМАСе!»

В редакционной статье добавлено: «Мы осуждаем решение Amazon и Google подписать контракт по проекту Nimbus с израильскими военными и правительством и просим их отказаться от этого контракта и будущих контрактов, которые могут нанести вред нашим пользователям». «Мы приглашаем глобальных технологических работников и международное сообщество присоединиться к нам в построении мира, в котором технологии повышают безопасность и достоинство для всех».

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ FOX NEWS

Amazon не сразу ответила на запрос Fox News о комментариях.