Социально далекие концерты для посещения или трансляции: выпуск от 13 января – Развлечения – Columbus Alive

Множество прямых трансляций и посещение местных шоу на ваш страх и риск, включая Dug and Happy Tooth, Columbus Symphony Orchestra, Pobjon, Drowsy Lads и другие.

Примечание. Это списки, а не рекомендации. Если сомневаетесь, оставайтесь дома. И надеть маску. Полная редакция партийных списков здесь.

Пятница, 15 января:

Русский зимний фестиваль I прямая трансляция из театра Огайо Симфоническим оркестром Колумба в 19:30.

Dug and Happy Tooth – Live 92.9FM Big Room.

Popgun Прямая трансляция Natalie’s Grandview в 20:00

Суббота:

Русский зимний фестиваль I прямая трансляция из театра Огайо Симфоническим оркестром Колумба в 19:30.

Прямая трансляция Drowsy Lads с Натали Грандвью в 20:00.

Воскресенье:

Прямая трансляция Натали Grandview Hoo Doo Soul Band в 20:00

Чтобы отправить на ваше рассмотрение прямую трансляцию или открытый / социальный дистанционный концерт, отправьте данные по электронной почте на адреса [email protected] и [email protected]