Социально далекие концерты для посещения или трансляции: выпуск от 13 января – Развлечения – Columbus Alive

Множество прямых трансляций и посещение местных шоу на ваш страх и риск, включая Dug and Happy Tooth, Columbus Symphony Orchestra, Pobjon, Drowsy Lads и другие.
Примечание. Это списки, а не рекомендации. Если сомневаетесь, оставайтесь дома. И надеть маску. Полная редакция партийных списков здесь.
Пятница, 15 января:
Русский зимний фестиваль I прямая трансляция из театра Огайо Симфоническим оркестром Колумба в 19:30.
Dug and Happy Tooth – Live 92.9FM Big Room.
Popgun Прямая трансляция Natalie’s Grandview в 20:00
Суббота:
Русский зимний фестиваль I прямая трансляция из театра Огайо Симфоническим оркестром Колумба в 19:30.
Прямая трансляция Drowsy Lads с Натали Грандвью в 20:00.
Воскресенье:
Прямая трансляция Натали Grandview Hoo Doo Soul Band в 20:00
Чтобы отправить на ваше рассмотрение прямую трансляцию или открытый / социальный дистанционный концерт, отправьте данные по электронной почте на адреса [email protected] и [email protected]
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