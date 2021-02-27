Союз биатлонистов России (СБР) подает на Международный союз биатлонистов (IBU) в Суд по финансированию спорта (CAS).

внутриигр RPU обжаловал заявление Международного союза биатлонистов (IPU) о продолжении санкций, введенных CAS в отношении России в споре страны с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Генеральный секретарь МПС Николас Карлсон подтвердил, что организация была уведомлена об обращении. внутриигр Он считает, что это «политическое заявление на национальном уровне» российских официальных лиц.

По условиям решения CAS, срок действия которого истекает в декабре 2022 года, российские спортсмены могут выступать только в качестве посредников на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а их флаг, гимн и эмблемы запрещены.

Недавний чемпионат мира по биатлону в Похлюке стал одним из первых крупных событий, на которых было приведено в исполнение решение CAS, которое смягчило первоначальные препятствия Вада и сократило период подачи заявок вдвое с четырех до двух лет.

После того, как из-за допингового скандала его статус в организации был понижен, RPU, которая является временным членом IPU, выразила сожаление по поводу того, как организация объяснила это решение на чемпионате мира.

Во время мероприятия Россия выступала в качестве «СБР» – полное название «Союз биатлонистов России» не разрешалось – и использовала модифицированный монохромный символ Федерации, традиционная версия которого имела российский флаг.

Российский флаг, эмблемы и символика были запрещены, но на чемпионатах спортсмены страны носили форму с бело-синим и красным флагом.

Российские спортсмены носят форму цветов флага страны на недавнем чемпионате мира по биатлону © Getty Images

СБР заявил, что требования IBU являются «чрезмерными» и выходят за рамки решения CAS.

В письме в IBU СБР заявил, что надеется достичь «компромисса», но теперь обратился с жалобой в CAS, пытаясь помешать своей команде использовать те же правила на будущих чемпионатах мира.

Мероприятие в Покомоне – единственная версия первичного мероприятия IBU, в которой применяются санкции CAS, срок действия которых истекает в декабре 2022 года.

Правила этого постановления будут применяться к соревнованиям в Чешской Республике и в 2022 году, чемпионату мира по летнему биатлону, менее важным, чем его зимний аналог.

Карлсон сказал внутриигр IBA согласился с Wada относительно выполнения постановления CAS и поставил под сомнение мотивы, стоящие за игрой RBU, апеллирующей в Верховный суд.

«Мы тщательно изучили решение CAS, получили юридические консультации, и ВАДА подтвердило, что наша реализация правильна и уместна», – сказал шведский чиновник.

“Я действительно не могу понять логику того, чего они хотят достичь [with the appeal].

«Я могу рассматривать это только как политическое заявление на национальном уровне, и я не знаю, что они пытаются сделать.

«Я действительно не понимаю, почему СБУ ставит под сомнение это после чемпионата мира – это ничего не изменит».

Карлсон сказал, что переход IBU в CAS не повлияет на усилия по восстановлению RBU в качестве полноправного члена глобального органа, поскольку это «отдельный вопрос» для критериев реструктуризации.

Первым примером того, как российская организация предъявляет законные требования международному органу о выполнении решения CAS, является апелляция СБР, запрещающая коррумпированной стране проводить или участвовать в торгах на крупных мероприятиях до декабря 2022 года.

Россия будет выступать в качестве «ROC» в Токио 2020 и Пекине 2022 в соответствии с руководящими принципами реализации, одобренными Комитетом ВАДА по обзору соответствия, который сделал первоначальную рекомендацию о том, что страна столкнется с четырехлетними санкциями за обработку данных московских лабораторий.

внутриигр Свяжитесь с Wada и RPU для обратной связи.