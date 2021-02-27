Союз запускает первый спутник Арктика-М

Российский персонал на космодроме Байконур в Казахстане готовится к первому запуску спутника дистанционного зондирования Арктика-М 28 февраля 2021 года. Созданный из серии метеорологических спутников Электро-Л, космический корабль Арктика будет использоваться в основном для наблюдения за стратегически важным северным регионом. Граница с Россией с орбиты Чрезвычайно овал, протянувшийся над северным полушарием нашей планеты.

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Обзор миссии Арктика-М1:

Название космического корабля Арктика-М №1 Дата и время запуска 2021 28 февраля, 09:55:01 по московскому времени (06:55 UTC, 01:55 по восточному времени) (планируется) Масса космического корабля 2200 килограмм Ведущий разработчик космического корабля НПО им. Лавочкина Ракета-носитель Союз-2-1б № 15000-032 Верхняя ступень Фрегат № 122-07 с адаптером ПХО РБФСТ-0400-0 Оптимизированная нагрузка 81KS 1000-0 № G15000-028 Запустить сайт Байконур, площадка 31

История проекта

Хотя проект «Арктика» официально входил в Федеральную космическую программу России с 2006 по 2015 год, создание первого спутника было официально одобрено Роскосмосом только в Контракте № 361-4927 / 12 с НПО «Лавочкин», подписанном 22 августа. 2012 г.

При раннем планировании в 2008 году ожидалось, что первая пара спутников Арктика-М полетит в 2013 году (299) К декабрю 2010 года, однако, первый запуск был отложен до 2014 года. Во время подписания первоначального контракта в 2012 году первый запуск был обещан в 2015 году, а второй – в 2016 году. Но к середине 2015 года первая миссия Арктики была перенесена с 2016 на 2017 год и продолжала скользить.

Между тем разработка проекта была продлена новым контрактом № 361-4927 / 16/311, подписанным 9 декабря 2016 года.

В апреле 2018 года московский РКС объявил о завершении производства сканера МСУ-GSM для первого спутника Арктика и его передаче НПО им. Лавочкина. К тому времени обещание о запуске первого космического корабля в 2019 году было дано. Но к середине 2018 г. первый пуск был перенесен на третий или четвертый квартал 202 градуса. В связи с задержкой запуска спутника Электро-Л № 3.

Поскольку характеристики оборудования для получения изображений на борту Elektro-L3 должны были быть подтверждены конструкцией последующих инструментов на борту Arktika, инженерам потребовалось некоторое время между двумя полетами, чтобы оценить качество изображения, предоставляемого третьим космическим кораблем Elektro. Однако тогдашнее официальное расписание предусматривало запуск Арктики в 2019 году.

К началу 2020 года дата запуска была назначена на 9 декабря того же года. Затем, 14 сентября, РИА Новости Сообщается, что запуск отложен до 24 декабря; Однако к началу октября 2020 года Роскосмос сообщил, что миссия перенесена на 2021 год. К ноябрю 2020 года первая дата запуска была назначена на 28 февраля 2021 года, когда все было наконец готово для кампании запуска. В декабре 2020 года НПО имени Лавочкина объявило об успешном завершении вакуумных испытаний первого спутника «Арктика» в помещении ВК-600/300 в НИЦ РКП Центра в Пересвете.

Подготовка к поездке

18 января 2021 года Роскосмос сообщил, что специалисты НПО Лавочкина проводят обработку разгонного блока «Фрегата» на Байконуре в рамках подготовки к экспедиции. В Роскосмосе заявили, что доставка спутника “Арктика-М” на космодром планировалась на это время до конца месяца. Космический аппарат прибыл на Байконур грузовым рейсом из аэропорта Шереметьево в Москве 27 января 2021 года.

Операции по дозаправке космического корабля начались на Байконуре 4 февраля и завершились 7 февраля 2021 года. Затем спутник был заключен в отсек полезной нагрузки и интегрирован с третьей ступенью ракеты-носителя. 23 февраля на Байконуре завершилась сборка ракеты-носителя “Союз” включением суперкомпозиции в группу первой и второй ступеней ракеты “Союз-2-1Б”.

24 февраля госкомиссия, курирующая полет «Арктика-М», дала зеленый свет на запуск ракеты «Союз» по стартовой площадке на следующее утро. Ракета-носитель покинула сборочный корпус 25 февраля в 05:30 мск и после транспортировки на космодром на 31-й площадке была установлена ​​на платформе в вертикальном положении. Как обычно, работы над стартовым комплексом начались с подключения нескольких пупковых интерфейсов, после чего последовали независимые испытания всех ракетных систем, космических кораблей и стартового комплекса. На следующий день специалисты проанализировали телеметрию, полученную в ходе испытаний, и подготовили отчет о готовности всех систем. Заключительные предстартовые операции запланированы на ночь с 27 по 28 февраля. Роскосмос сообщил, что госкомитет должен снова собраться утром 28 февраля, чтобы избавиться от топлива и запустить ракету.

Запуск профиля

Ракета «Союз-2.1б» / «Фрегат» со спутником «Арктика-М №1» массой 2100 кг планируется запустить с позиции 31 космодрома Байконур 28 февраля 2021 года в 09:55:01 мск.

Миссия будет целевой По очень эллиптической (яйцевидной) орбите спутнику требуется около 12 часов, чтобы совершить каждый оборот вокруг планеты. Она известна как «Молния орбита» в честь серии оригинальных советских спутников связи. Система использовалась для обеспечения покрытия по всему Советскому Союзу, включая высокие широты, которые было бы трудно достичь геостационарным спутникам, вращающимся в экваториальной плоскости Земли и, таким образом, очень низко над горизонтом в этих обширных районах планеты, если бы любой. . Арктика-М будет использовать аналогичную орбиту для наблюдения, а не для связи.

Первоначальный трехступенчатый подъем ракеты «Союз-2-1б» будет в основном обычным с взлетом с одновременной тягой четырех конечных двигателей первой ступени и центрального двигателя второй ступени.

Четырехступенчатые ленточные ускорители сначала потребляют топливо, а после взлета сбрасываются через 117,8 секунды. Между тем, основной ускоритель продолжит запускать до 4,7 минут полета и разделится на T + 287,5 секунды, за ним последует разделенная и разделенная трехсегментная юбка третьей ступени на 290,3 секунды и промежуточная полезная нагрузка на 291,1 секунды. . Эти три ориентира были рассчитаны в непосредственной близости друг от друга, чтобы гарантировать, что весь мусор попадет в назначенную зону падения на наземном пути миссии. Место проведения спецназа находится у села Новая Бурка Пакшарского района Томской области Западной Сибири.

Третья ступень ракеты вызовет зажигание двигателя РД-0124 за мгновение до отсоединения второй ступени, запустив его на несколько секунд через сетчатую структуру, которая соединяет два ускорителя, пока не отключится первая ступень. Третья ступень будет продолжать стрелять до тех пор, пока не достигнет скорости чуть ниже орбитальной, чтобы гарантировать, что она не достигнет орбиты, а взлетит в Тихий океан.

Ракета-носитель отсоединится в момент T + 562,5 с в полете, оставив разгонный блок «Фрегат» и спутник «Арктика» на суборбитальном пути.

Маневры верхней ступени

Вскоре после выхода на баллистическую траекторию разгонный блок фрегата впервые запустит свой главный двигатель, выйдя на основную парковочную орбиту вокруг Земли. Вскоре после этого наземный путь миссии приблизится к восточному краю зоны действия российских наземных станций, и, таким образом, второй маневр Фрегата не будет подтвержден после периода пассивного полета, пока машина не сделает полный круг вокруг Земли и не появится снова с запада. в пределах действия Российской наземной сети. К тому времени штабель «Фрегат / Арктика» на второй береговой стадии должен подняться к апогею (наивысшей точке) эллиптической транспортной орбиты.

Оказавшись в зените, ракета «Фрегат» запустит свой двигатель в третий раз, поместив космический корабль в цель 1050 на 39 726 километров с наклоном 63,3 градуса к экватору. Разгонный блок планируется отделить от 2,2-тонного спутника через два часа 10 минут после взлета с Байконура.

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