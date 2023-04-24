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Спектакль с участием иконы советского кино Лии Ахеджаковой, которая неоднократно выступала против войны в Украине, был отменен.

24 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva

Московский государственный театр Отмена Два предложения игры Сказка о последнем ангеле В главной роли известная российская актриса Лия Ахеджакова, которой 84 года.

На сайте театра сообщается, что спектакли, запланированные на 26-27 апреля, отменены из-за «технических проблем».

Показать ту же пьесу Его отменили раньше В Санкт-Петербурге. СМИ РБК сообщают, что это был последний спектакль в России с Ахеджаковой в главной роли.

В начале апреля в московском театре «Современник» подтвердили, что Ахеджакова там больше не работает. Менеджмент утверждал, что актриса уволилась по собственному желанию.

Еще в марте сама актриса подтвердила «Новой газете» свой уход. Она добавила, что планирует отправиться в тур самостоятельно.

В начале февраля «Современник» снял спектакль Джин игра Ахеджакова снялась в главной роли. Актриса рассказала, что с ней связался директор театра Юрий Кравец и сказал, что вынужден отменить спектакль из-за кучи гневных писем в адрес актрисы. Сама Ахеджакова отметила, что получила поддержку зрителей и дарила цветы после каждого выступления, а также людей, которые благодарили ее за публичную позицию против войны в Украине.

По словам Ахеджаковой, в декабре в Санкт-Петербурге был отложен еще один спектакль с участием Ахеджаковой из-за «ремонта в театре». Новая газета Европа. Этот же спектакль в Москве был отменен ранее по неизвестным Ахеджаковой причинам.

Лия Ахеджакова известна своей антивоенной позицией.

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