Потрясающие виды на Русский холм, богатая история, достопримечательности и элегантная архитектура показывают, за что его любят как туристы, так и местные жители.

В ясные дни с Русского холма можно увидеть Алькатрас, мост Золотые Ворота, округ Марин и залив.

Русский Холм, граничащий с Коровьей лощиной, районом Марина и Северным пляжем, включает такие туристические направления, как площадь Жирарделли и знаменитые изгибы Ломбард-стрит. Название района восходит к золотой лихорадке, когда поселенцы наткнулись на небольшое русское кладбище на вершине холма. Кладбище перенесено, но название прижилось. В небольшом саду наверху улицы Вальехо находится небольшая мемориальная доска и памятник от правительства России, посвященные кладбищу.

Знаменитые изгибы и повороты Ломбард-стрит пролегают между Гайд-стрит и Ливенворт-стрит. Сегмент с односторонним движением известен как «самая извилистая улица в мире» и был впервые спроектирован домовладельцем Карлом Генри. Повороты были способом преодолеть 27-процентный крутой склон холма, который является одной из самых посещаемых улиц города.

Те, кто хочет заняться спортом, могут воспользоваться теннисными кортами Alice Marble и четырьмя теннисными кортами с твердым покрытием, выходящими на Северный пляж и залив Сан-Франциско. Рядом с теннисными кортами есть баскетбольная площадка.

В этом районе также есть пара целевых учебных центров. Институт искусств Сан-Франциско, Академия художеств и фотостудии, расположенные на Честнат-стрит, привлекают талантливых и дальновидных мастеров со всего мира.

Русская горка привлекает многих выдающихся жителей. Среди известных жителей – писатель Джек Керуак, фигурист Брайан Бойтано, губернатор Гэвин Ньюсом и знаменитый архитектор Уиллис Полк.





Из-за холмистой местности лестницы – популярное зрелище вокруг Русского холма. На некоторых участках Вальехо и Зеленых улиц есть лестницы, которые помогают перемещаться по крутым холмам, а пешеходные переулки Fallon Place и Macondray Lane подходят для пеших прогулок.

Сообщество в северо-восточном углу Сан-Франциско было показано в нескольких фильмах на протяжении многих лет.

Яркие автомобильные погони из фильма 1968 года «Буллит» снимались на Тейлор-стрит, а в 1982 году снимался боевик-комедия «48 часов». В нем также есть сцены Русского холма. Квартира адмирала Джеймса Т. Кирка также находится на Русском холме в Star Trek II: The Wrath of Khan и Star Trek III: The Search for Spock.