В прошлом году Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) единогласно одобрил рекомендацию Независимого комитета по проверке соответствия («CRC») объявить Российское антидопинговое агентство («РОСАДА») несоответствующим. Глобальный антидопинговый кодекс (“Клинок“) В течение четырех лет из-за несоответствий в антидопинговых данных, обнаруженных в ходе расследования. Следовательно, России должны были запретить участие в международных спортивных мероприятиях сроком на четыре года. Вскоре после решения Исполнительного комитета ВАДА Россия подала апелляцию в арбитраж Для спорта («CAS») в соответствии с разделом 10.4.1. Международный стандарт соблюдения правил подписантами.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд («CAS») вынес решение по арбитражному разбирательству между Всемирным антидопинговым агентством («WADA») и Российским антидопинговым агентством («РУСАДА»). В арбитражном решении арбитражный суд в составе трех судей Спортивного арбитражного суда частично поддержал решение Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), единогласно постановив, что РУСАДА не соответствует требованиям Клинок Потому что ему не удалось получить: (1) оригинал конкретных аналитических данных, хранящихся в Московском антидопинговом центре; И (2) соответствующие образцы мочи из магазина в московской лаборатории. Хотя суд подтвердил международный спортивный запрет, наложенный на Российскую Федерацию, он сократил запрет вдвое с четырех до двух лет. Решение было вынесено после четырехдневного арбитражного разбирательства с участием 50 сторон.

Решение Спортивного арбитражного суда означает, что Россия не будет официально присутствовать на Олимпийских играх 2021 года в Токио, Зимних Олимпийских играх в Пекине или чемпионате мира 2022 года в Катаре. Штрафы также применяются к Паралимпийским играм и мировым спортивным турнирам. Хотя российские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях, если они смогут доказать, что они чистые спортсмены, им не будет разрешено представлять Российскую Федерацию и они должны соревноваться на нейтралитете. В своем решении Спортивный арбитражный суд отметил, что он наложил последствия, которые отражают характер и серьезность несоблюдения требований РОСАДА и сохранение целостности спорта без применения допинга. Комитет CAS рассмотрел вопросы соразмерности и необходимости поощрения спортсменов к занятиям чистым спортом.

Хотя решения CAS могут быть обжалованы в Верховном федеральном суде Швейцарии, маловероятно, что РУСАДА воспользуется правом на обжалование. «Сегодняшние результаты – это победа России», – говорится в заявлении исполняющего обязанности главы агентства Rusada Михаил Буханов. Он указал, что Спортивный арбитражный суд не ограничивал права чистых спортсменов на участие в Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира, и что суд правильно решил не принимать требования Всемирного антидопингового агентства. С другой стороны, глава Всемирного антидопингового агентства сказал: «Всемирное антидопинговое агентство радо выиграть это историческое дело. […]. Перед лицом сопротивления и постоянного отрицания со стороны России мы четко продемонстрировали нашу позицию в соответствии с надлежащей правовой процедурой. В конечном итоге решение Спортивного арбитражного суда является важным прецедентом в международном спорте.