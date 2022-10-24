Стабильное обновление для Galaxy S22 Android 13 One UI 5 в Италии

Модернизация: Создается впечатление, что выпуск One UI 5.0 и Android 13 в Италии был случайным, так как свидетельств широкого распространения в стране не так много. Но будьте уверены, мы впустим вас, как только общедоступное обновление действительно выйдет.

Оригинальная история следующая:

Самсунг имеет Выпущено пять бета-версий от One UI 5.0 до Galaxy S22и официально заявил во время основного доклада SDC 2022, что он сделает это Выпустите стабильную версию One UI 5.0 К концу этого месяца. Сообщается, что южнокорейская компания выпустила стабильное обновление для Galaxy S22.

согласно с некоторые отчетыSamsung выпустила стабильную версию Андроид 13 Обновить до Галактика S22И Галакси С22+и Галакси С22 Ультра С окончанием версии прошивки БВЖ4. Похоже, что обновление было выпущено в Италии, где бета-версия One UI 5.0 еще не выпущена. Нам еще предстоит получить дополнительные подтверждения этого.

Если вы являетесь пользователем смартфона серии Galaxy S22 в Италии, вы можете проверить наличие обновления Android 13 на своем устройстве, перейдя на Настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Как только прошивка появится в нашей базе данных прошивок, мы обновим эту статью, и вы сможете обновить прошивку вручную.

Samsung может выпустить стабильную Один пользовательский интерфейс 5.0 Обновление серии Galaxy S22 на других европейских рынках будет совсем скоро. В любом случае, ожидайте, что стабильное обновление Android 13 будет выпущено на других рынках до конца этого месяца. Взгляните на все функции One UI 5.0 в видео ниже.

SamsungГалактика S22

SamsungГалакси С22+