Стажеры вносят свой вклад в работу ICDS

Уильям Ватсон Студент Школы государственной политики Буша Техасского университета A&M, США. Его живой интерес к безопасности стран Балтии и НАТО был большим подспорьем для ICDS. Будет следующая статья об использовании 5NS Истребители поколения F-35 в операции Baltic Air Police, его вклад в анализ безопасности в Балтийском регионе и помощь редакторам журнала Diplatia – это лишь несколько примеров его отличной работы в нашей команде.

Джулия Прайор И Мигель Сайнс де Викония В настоящее время они получают степень магистра в программе Erasmus Mundus в области безопасности, разведки и стратегических исследований (IMSISS) – совместной программе между Университетом Глазго, Городским университетом Дублина, Университетом Тренто (Италия) и Карловым университетом в Праге. Одним из партнеров этой программы является ICDS, которая с 2017 года обеспечивает базу для исследовательской подготовки своих студентов.

Джулия из Италии, и ее научная страсть – Арктика, но она также внесла свой вклад в наши исследования 5G, а также ИИ для обороны. Мигель из Испании, и его интересы сосредоточены на энергетической безопасности, поэтому он был счастлив помочь с нашими проектами, связанными с геополитикой водорода и ядерной энергетики. Оба они также составили увлекательный анализ уроков испанского и итальянского миграционного кризиса в Балтийском Средиземноморье, который вскоре будет опубликован.

Лоренцо Крепа, итальянский студент, изучающий международную безопасность, также из Sciences Po Paris, является последним пополнением нашей команды и останется с нами до конца года. Как свободно говорящий по-русски и глубоко интересующийся внешней политикой и политикой безопасности России и ее соседей, Лоренцо будет помогать нам в исследовательских проектах и ​​мероприятиях, связанных с Россией.

Аники Миккельсар Она закончила эстонский факультет европейских и азиатских исследований Института политических исследований в Париже и собирается начать учебу в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) позже этой осенью. Анники помогала нашей команде из Эстонского института внешней политики проводить исследования по Азии, Индийскому и Тихоокеанскому регионам – одной из приоритетных тем в нашей исследовательской программе.

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И последнее, но не менее важное: этим летом у нас также есть два стажёра-исследователя-нерезидента, чья работа и вклад в наши проекты видны и важны для нас.

Корнелия Жилионите, студентка юридического факультета из Литвы в Маастрихтском университете в Нидерландах, была рада возможности поддержать наш текущий проект по разработке и распространению систем роботизированного оружия. При работе над этой темой я нашел много интересных юридических аспектов, которые оставят отпечаток на исходе проекта.

Ладислав Чароз, чешский выпускник Йельского университета в США и по совместительству аналитик в Центре европейских ценностей в Праге, который этой осенью начнет свое обучение в Оксфорде, помогает нам исследовать интересы и деятельность России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. и страны Африки к югу от Сахары. Как свободно говорящий по-китайски, он также внес свой вклад в исследовательскую работу по Китаю, проводимую Эстонским институтом внешней политики.