Стивен Сигал назвал себя «дипломатом» во время выступления в российских государственных СМИ в защиту своего визита в лагерь для военнопленных, где в прошлом месяце заживо сгорели его украинские коллеги.

Звезда боевиков 1990-х, который с 2016 года является гражданином России и называет Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров, заявил, что отправился в тюрьму, чтобы увидеть «доказательства» того, что произошло.

Затем он повторил кремлевскую пропаганду о том, что виноват Киев, заявив: «Я очень мало знаю об этих вещах. Могу сказать вам на миллиард процентов, что это была не бомба, которая могла взорваться с первого этажа».

«Вы можете видеть, откуда снаружи прилетела ракета, и она взорвала все».

«Как я уже сказал, я дипломат и горжусь тем, что я хороший дипломат», — добавил он.

70-летний мужчина добавил, что снимает «беспристрастный» документальный фильм о войне на Украине, несмотря на то, что заявляет о своем поклонении Путину.

29 июля была сожжена Олиновская тюрьма, расположенная в районе Донбасса, оккупированном пророссийскими силами, при этом погибли около 50 украинских военнопленных, в том числе многие ветераны Мариупольской битвы.

Россия утверждает, что Украина заказала и провела рейд на тюрьму с использованием поставленных США ракет HIMARS, которые сеют хаос за линией фронта Путина.

Похоже, что Россия отправила Сигала для проведения собственной инспекции, чтобы подтвердить это утверждение.

Мастер боевых искусств и «буддист» Сигал, чьи хиты 1990-х годов включали «Трудно убить» и «В осаде», стал свидетелем того, как его кинокарьера пошла наперекосяк, когда несколько звезд женского пола обвинили его в сексуальном насилии и столкнулись с обвинениями в жестоком обращении с акробатическими бизнесменами на сайте фотографии.

После непродолжительного пребывания в Soul Squad он начал сближение с Россией примерно в 2014 году, когда Путин в последний раз вторгся в Украину, при этом назвав нападение «вполне правдоподобным».

Назвав Путина «одним из величайших мировых лидеров», он через два года стал гражданином России.

В 2017 году ему было отказано во въезде в Украину после того, как он был признан «угрозой национальной безопасности», а в 2018 году Путин назначил его спецпосланником России по улучшению отношений с США.

Несмотря на поддержку актера, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал в 2015 году: «Я бы не сказал, что он (Путин) большой поклонник (Сигала), но он определенно видел некоторые из его фильмов».