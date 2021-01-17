Столкновения между голландской полицией и демонстрантами, которые осудили меры закрытия

Тысячи людей, некоторые из которых бросали фейерверки и камни, присоединились к несанкционированной акции протеста против ограничений голландского правительства в отношении коронавируса в Амстердаме в воскресенье, а сотрудники полиции по борьбе с беспорядками использовали водометы, дубинки, собак и лошадей, чтобы разогнать толпу.
А местные СМИ сообщили, что арестовано около сотни.
Протест пришел через два дня Отставка Премьер-министр Марк Рютте и его кабинет в ходе расследования налоговой службы Нидерландов с невиновными людьми, вовлеченными в скандал с пособиями на детей.
Демонстранты собрались на центральной площади, окруженной достопримечательностями, в том числе Музей Ван Гога И в консульстве США размахивали транспарантами с надписью «диктатура», «свобода» и «Мы Нидерланды».
Видео показали, что никто не носил маски – хотя в Нидерландах это не является обязательным для использования на открытом воздухе – и никто не придерживался социального дистанцирования, что является одной из основных мер здравоохранения, рекомендованных властями Нидерландов.
Как и большинство стран Европы, Нидерланды находятся в изоляции, по крайней мере, до 9 февраля. Однако травмы высоки Немного опускается, Приблизительно 34 случая заражения коронавирусом на 100000 человек.
Протестующие против ограничений пандемии представляют собой относительно небольшую, но шумную клику групп и отдельных лиц, и они нацелены на г-на Рютте и его политику, а также на существующие медиа-организации. Подобно сторонникам Трампа, штурмовавшим Капитолий США, они считают, что систему необходимо искоренить.
«Эти люди живут тем, что они есть, своими новостями и своей реальностью», – сказал Ханс Нийенхейс, редактор журнала. Аллмин Дагблад, Самая публикуемая газета в Нидерландах. «Как мы видели в Соединенных Штатах, мы не можем игнорировать их негодование».
Власти отклонили запрос протеста Мишель Регинга, которая собрала сторонников в Facebook, отметив, что все собрания были запрещены, чтобы предотвратить распространение вируса короны.
Тем не менее тысячи людей собрались на Музейной площади, Платить Мэр Амстердама, полиция и голландская государственная прокуратура прислали спецназ.
Во время пандемии в Нидерландах было несколько протестов против карантина и других эпидемических мер, но были и другие протесты в поддержку движения Black Lives Matter.
В воскресенье некоторые протестующие выразили разочарование введенными ограничениями.
Можно услышать, как молодая женщина говорит: «Мы хотим веселиться и ходить в клубы, мы устали от всех этих процедур». Прямая трансляция Новая голландская телекомпания Ongehoord Nederland.
Канал, который описывает себя как предлагающий «национальные новостные уголки», недавно достиг порога досягаемости субсидируемого голландского общественного телевидения, зарегистрировав 60 000 человек в качестве платных участников.
«Традиционные СМИ говорят, что эти люди смешные и сумасшедшие, но подобная демонстрация – признак более широкого недовольства», – сказал Арнольд Карскинс, управляющий директор канала.
Г-н Карскинс, который также выступал против запрета Черный ПитТрадиционный голландский деятель с сомнительным черным лицом сказал: Правда в том, что люди устали от мер по борьбе с коронавирусом. Они чувствуют, что конца не видно “.