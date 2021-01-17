Столкновения между голландской полицией и демонстрантами, которые осудили меры закрытия

Тысячи людей, некоторые из которых бросали фейерверки и камни, присоединились к несанкционированной акции протеста против ограничений голландского правительства в отношении коронавируса в Амстердаме в воскресенье, а сотрудники полиции по борьбе с беспорядками использовали водометы, дубинки, собак и лошадей, чтобы разогнать толпу.

А местные СМИ сообщили, что арестовано около сотни.

Протест пришел через два дня Отставка Премьер-министр Марк Рютте и его кабинет в ходе расследования налоговой службы Нидерландов с невиновными людьми, вовлеченными в скандал с пособиями на детей.

Демонстранты собрались на центральной площади, окруженной достопримечательностями, в том числе Музей Ван Гога И в консульстве США размахивали транспарантами с надписью «диктатура», «свобода» и «Мы Нидерланды».

Видео показали, что никто не носил маски – хотя в Нидерландах это не является обязательным для использования на открытом воздухе – и никто не придерживался социального дистанцирования, что является одной из основных мер здравоохранения, рекомендованных властями Нидерландов.