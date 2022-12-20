Стоять с Россией или молчать — значит защищать геноцид

В этом месяце он был принят сенатским комитетом по международным отношениям единогласно. Резолюция Сената 713, который правильно определяет зверства русских на Украине как геноцид. Член рейтинга Сен. Джим Риш (штат Айдахо) и председатель Хельсинкской комиссии сен. Под руководством Бена Гардина (демократ от штата Мэриленд) резолюция готова пройти через Сенат, посылая миру четкий сигнал, на котором стоит Америка. Это момент высшей нравственной настоятельности.

Эта резолюция и ее компаньон в Палате представителей вносят ясность и фокус Геноцид России в Украине. Каждый день, кажется, приносит новые, накапливающиеся доказательства намерений и методов России в отношении геноцида. Братские могилы и камеры пыток, которые, кажется, нацелены на каждую освобожденную территорию; Дома, школы, больницы и детские сады неоднократно преднамеренно обстреливались российскими орудиями; Мирных жителей, в том числе детей и младенцев, похищали и называли русскими «Фильтрация» концлагерей, их бы разобрали в русификацию или ГУЛАГ или похуже; Неизбирательные нападения на беженцев и гуманитарные конвои.

Можно с уверенностью сказать, что эти изображения будут снова и снова появляться по всей Украине, если вы этого захотите, и что на недавно освобожденных территориях останутся кровоточащие шрамы этого геноцида. Конечно, на недавно освобожденных участках выявлены массовые захоронения и камеры пыток. Миколив А также ГерсонВключая архипелаг мест пыток Особенно для детей. Это верх декаданса.

Вещественные доказательства достаточно шокируют, но на то, как российское правительство публично соглашается с кампанией террора и геноцида, смотреть просто невероятно. Летом перед вторжением российский диктатор Владимир Путин писал собственноручно. Историческая стяжка на 7000 слов Отрицает Украину как государство и как нацию, его главенство Программа искоренения Это должен увидеть весь мир. С тех пор российская государственная статистика На каждом уровне Этот вредный и нелепый отказ от украинской национальности является заведомо бесчеловечным и Подстрекает к массовому насилию Риторика «денацификации» и, видимо, даже счастливых, призывов к массовым убийствам и разрушениям. Официальный государственный рупор РИА Новости также опубликовал подробный план в апреле. Преднамеренное уничтожение Он украинец по национальности.

Что поражает в этом геноциде, так это ясность и прозрачность его расследования. И схема действий поразительно предсказуема; Этнические чистки, преднамеренные нападения на мирных жителей, пытки и изнасилования широко и целенаправленно использовались как грубые инструменты российской войны не только на Украине, но и в прошлых колониальных войнах России в Сирии, Грузии и Чечне.

Итак, что мы можем с этим поделать? Во-первых, мы можем и должны предоставить Украине все необходимые инструменты для победы в геноцидной войне российского имперского завоевания. Чем быстрее Россия проигрывает — и должна проигрывать, — тем быстрее останавливается ее программа геноцида.

Но самое главное, Конгресс, правительство США и весь мир должны быть готовы назвать это геноцидом. В июне наш сопредседатель, член палаты представителей. Стив Коэн (штат Теннесси) и высокопоставленный член палаты представителей. Представлено Джо Уилсоном (RSC). Резолюция Палаты представителей 1205, который позже будет представлен в Сенате как S. Res.713. Обе резолюции определили определение геноцида Конвенция Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него 1948 г.Сторонами в нем являются США и Россия, и он кодифицирован в законодательстве США.

Текст Билла объясняет, как просто так Хорошо задокументированы, Действия России в Украине демонстрируют намерение и способ совершения геноцида, которые являются всеми пятью актами Конвенции в статье 2: (а) убийство членов группы; (b) причинение серьезного физического или психического вреда членам группы; (c) умышленное создание условий для группы живых существ, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение; (г) введение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы; и (c) насильственный перевод детей одной группы в другую группу. Должно быть только одно доказательство существования геноцида.

Но что может сделать безудержная решимость? В этом случае высказывание — это больше, чем просто несколько символов. В войне за родину Украины победит не материальное превосходство Украины, а правота ее дела и моральный дух ее народа. Официальное признание США масштабов российского террора имеет большое значение для Украины и украинцев, которые даже в случае победы терпят невыносимое.

Такой пост во всем мире доказывает, что мы не потерпим таких гнусных преступлений. Призыв России к геноциду демонстрирует серьезность ставок не только для Украины и Европы, но и для глобального мира и стабильности. Это могло бы оказать дополнительную поддержку Киеву, помочь испортить отношения с Москвой и еще больше изолировать этот ненавистный авторитарный режим в Кремле. Если вы поддерживаете Россию или молчите, вы защищаете геноцид.

Здесь, дома, эти двухпартийные, двухпалатные резолюции помогут продемонстрировать американскому народу реальную заинтересованность в Украине. Безопасность этой Европы и принципы, лежащие в ее основе, являются оплотом свободы во всем мире и находятся под серьезной угрозой со стороны режима, который умышленно и непоколебимо занимается геноцидом в своих империалистических коррумпированных целях.

Важно подчеркнуть, что Конвенция о геноциде 1948 года не только наказывает, но и предотвращает геноцид, и если мы хотим быть верными нашему коллективному обязательству «никогда больше», мы должны действовать сейчас. Конечно, текущие юридические расследования важны и авторитетны. Но в интересах предотвращения политическая декларация и действия Конгресса не только оправданы Но необходимо.

Конгресс, особенно Палата представителей. Коэн и Уилсон, а в сенате сен. Риш и Кардин заслуживают похвалы за их лидерство. И Сенату, особенно председателю Комитета по международным отношениям Бобу Менендесу (DN.J.), следует отдать должное за принятие резолюции. Подобно тому, как нас вдохновили аналогичные законодательные акты в Украине, Польше, странах Балтии, Чехии, Канаде и Ирландии, мы надеемся вдохновить остальной мир высказаться на этом или следующем Конгрессе. .

Майкл Хикари Сечире — старший советник по вопросам политики Американская Хельсинкская комиссия. Подпишитесь на него в Твиттере @mhikaric.