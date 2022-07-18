Страшный заброшенный пассажирский самолет на дне Красного моря

(Си-Эн-Эн) — Достаточно встретить эту неожиданную форму на дне моря, чтобы перехватило дыхание, поэтому рекомендуется пристегнуть к спине полный баллон с воздухом.

Старый Lockheed Martin L1011 Tristar с тремя двигателями, установленными на крыльях и хвостовом оперении, будет зрелищем, которое можно будет увидеть в воздухе или на суше, не говоря уже о глубоко под поверхностью Красного моря, среди рыб и кораллов. .

Заброшенный самолет, который затонул в 2019 году, чтобы создать искусственный риф для поощрения морской жизни, был сфотографирован американским подводным фотографом Бреттом Хольцером в серии изображений, на которых запечатлен жуткий пейзаж, созданный этим гидросамолетом.

Lockheed Martin летала на Tristar Tristar для коммерческих авиакомпаний в 1980-х и 1990-х годах. Бретт Хольцер / Дайвинг-центр Deep Blue

По словам Хольцера, самолет теперь является пристанищем для исследователей затонувших кораблей и подводных фотографов.

Впервые он был зарегистрирован в 1980-х годах и обслуживался несколькими авиакомпаниями, в том числе, по данным Planespotters.net, Royal Jordanian, португальской TAP Air и шведской Novair до того, как после последнего пребывания в Luzair, другой португальской авиакомпании, от которой отказались в начале десятилетия. , первый из двадцать первого века.

После того, как он был припаркован и, по-видимому, забыт в течение многих лет в международном аэропорту имени короля Хусейна у берегов Красного моря, самолет затонул в иорданском заливе Акаба с целью поощрения дайвинга и роста кораллов. ).

По словам Хольцера, он расположен на глубине от 15 до 28 метров (50-92 фута), причем хвост самолета находится на самом глубоком конце.

«Кабина экипажа — самая слабая часть затонувшего корабля, она обращена к берегу примерно на 13 метров», — сказал Хольцер CNN на арабском языке.

плавать в самолете

Дайверы могут исследовать кокпит и каюту. Бретт Хольцер / Дайвинг-центр Deep Blue

Профессиональные дайверы могут войти в затонувший корабль через две двери за кабиной.

Внутри фюзеляжа Tristar сиденья среднего ряда были удалены, чтобы обеспечить лучший доступ для дайверов, но в остальном самолет на удивление хорошо обслуживается.

«Дайверы могут вернуться к двум последним выходным дверям, которые находятся на глубине 28 метров, — говорит Хольцер. Или они могут выйти через средние двери, глубиной около 20 метров».

Фотограф говорит, что кабина, ряды сидений по обеим сторонам, туалеты и кухня остаются на месте, что позволяет дайверам плавать вокруг почти неповрежденного коммерческого самолета.

После трех лет пребывания в воде крылья самолета теперь защищают несколько мягких кораллов. Фюзеляж окружен огромными губками, населенными разнообразными морскими обитателями.

«Нередко можно найти осьминогов, кормящихся рядом с коралловыми головами», — говорит Хольцер. Также можно увидеть рыбу фугу.

Настоящее волнение, по его словам, заключается в уникальности исследования пассажирского самолета на морском дне.

«Это приключение дает реалистичный опыт погружения внутри настоящего коммерческого самолета», — говорит Хольцер.

Его фотография была под водой попал в инстаграм Некоторые из его последователей теперь планируют посетить Акабский залив, чтобы увидеть затонувший корабль.

Однако Хольцер подчеркивает, что это приключение может быть не для всех.

Учитывая его глубину, говорит он, дайверы должны быть полностью квалифицированными профессионалами. Он также рекомендует делать предварительные заказы, так как для посещения требуется лодка.