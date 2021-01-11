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Стример Fortnite TheGrefg побил рекорды Twitch с более чем 2 миллионами одновременных зрителей

11 января, 2021
Artem Sokolov

Испанский стример и владелец команды еретиков в Евросоюзе Дэвид “TheGrefg” Мартинес Сегодня он побил одновременный рекорд на Twitch: более 2 миллионов зрителей в прямом эфире посмотрели, как он представляет свою серию Icon. Это электронная игра кожа. Его энтузиазм был ощутим, и зрители в прямом эфире наблюдали, как Мартинес искал в Google прошлые рекорды Twitch во время его рекордной трансляции.

Это электронная играСкины серии Icon Посвящается лучшим разработчикам игр, В которую входят такие люди, как Кэтлин «Лозерфрут» Белстен и Тайлер «Ниндзя» Блевинс. На момент написания этой статьи В этой серии всего семь костюмов.; Мартинес будет восьмым.

Мартинес берет рекорд по количеству одновременных синглов у Блевинса, который ранее был рекордсменом по наибольшему количеству разрешений на один поток – 635 000, Установить в марте 2018 г.. Хотя это не первый раз, когда Мартинес побил рекорд Блевинса: за декабрь он набрал 660 000 зрителей в прямом эфире. Это электронная игра Событие.

Стриминг также установил новый рекорд для периода Twitch. По данным TwitchTracker, Мартинес намного превзошел рекорд в 1,1 миллиона зрителей, установленный ELEAGUE TV в лиге киберспорта.

Обновление от 11 января, 16:05 по восточному времени: На данный момент трансляция превысила более 2 миллионов матчей, что стало рекордом на Twitch.

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