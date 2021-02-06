Суду Украины удалось добиться от России справедливости в преступлениях в Крыму

Российский солдат, пропавший без вести во время захвата Крымского полуострова Украиной в 2014 году. (REUTERS / Шамиль Жуматов)

Когда 14 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что нарушения прав человека Украиной в оккупированном Крыму были украинскими, долгие поиски справедливости в Украине получили значительный импульс.В некоторой степени приемлемо.”

Суд признал, что Россия имела «эффективный контроль» над Крымом и Севастополем с 27 февраля 2014 года. В частности, эта дата за несколько недель до Широко осужден «Референдум» по аннексии Крыма Россией. В рамках международного права эффективный региональный контроль подразумевает ответственность за защиту прав человека. Таким образом, Россия может быть привлечена к ответственности, если будет признана виновной в нарушении Европейской конвенции о правах человека.

Хотя это всего лишь временное решение, дело Открывает дверь Для других судебных заседаний, связанных с российскими преступлениями в Крыму. Возможно, еще более примечательно то, что признание Россией «эффективного контроля» над регионом перед крымским референдумом в марте 2014 года серьезно подрывает кампанию Кремля по изображению приобретения украинского полуострова как законного акта самоопределения.

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С 2014 года Украина защищает свой суверенитет от поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе, борется с дезинформацией Кремля на внутренней и мировой арене и принимает международные правовые меры, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее продолжающуюся оккупацию. Россия аннексировала Крым, поскольку частые боевые действия на востоке Украины привлекли большое внимание И предполагаемые нарушения прав человека в регионе Молчаливое отклонение повестки дня стало второстепенным вопросом для многих западных правительств и аналитиков. Такое смещение фокуса понятно, но опасно недооценивать международные последствия преступлений России в Крыму.

27 февраля 2014 года, после евромидовой революции, свергнувшей прокремлевского президента Украины Виктора Януковича, российские войска, действующие без идентификации, захватили стратегические точки вокруг Крыма. Эти так называемые «зеленые человечки» вскоре взяли под свой контроль полуостров.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин официально аннексировал Крым. В официальном описании Кремля говорится, что жители Крыма хотели безопасности, а действия России соответствовали только чаяниям Крыма, что отражено в референдуме 16 марта 2014 года. Судя по датам, установленным в постановлении ЕСПЧ, аргумент Кремля не был включен.

В жалобе Украины на Россию перечислены обширные нарушения. Он охватывает почти все права, закрепленные в Европейской конвенции о правах человека, включая право на жизнь, запрет на бесчеловечное обращение и пытки, а также право на справедливое судебное разбирательство и свободу религии.

Хотя в январском решении суда жалобы Украины на формальные нарушения прав человека в Крыму были объявлены «в некоторой степени приемлемыми», на самом деле оно было принято. Массовый Заявленные нарушения. Однако суд еще не вынес решения по существу заявленных Украиной нарушений.

Некоторые ставят под сомнение цель жалоб Украины на Россию в ЕСПЧ и считают, что Россия проигнорирует любые уголовные приговоры. Такое подозрение действительно; В ЕСПЧ вынес решение в 2014 году Хайзер Цемиле, сын крымскотатарского лидера Мустафы Цемиле, должен быть освобожден Россией по подозрению в убийстве после аннексии российскими оккупационными властями. Несмотря на это решение ЕСПЧ, Россия отказалась освободить Демиле, прежде чем изменить его приговор с пяти до трех с половиной лет. Кроме того, в конституционные изменения, предложенные президентом Путиным в 2020 году, включен пункт Российское право выше международного права.

Хотя эти опасения обоснованы, жалобы Украины на Россию в Страсбургском суде – это не просто извинения перед Путиным или признание российской военной оккупации. Борьба Украины с Россией проходит по ряду параллельных каналов, включая дипломатические и военные усилия. Долгосрочные законы страны являются важной частью этой долгосрочной стратегии. Точно так же ЕСПЧ Украины говорит о Крыме и трех других Межгосударственные дела Имеет реальное и символическое значение против России.

Рост успеха судебных исков Украины против России демонстрирует, что это не только претензии Украины к конкурирующей нации, но и продолжающаяся борьба против глобального наказания за агрессию и ревизионизм Кремля. Независимые судьи Европейского совета ЕСПЧ постановили, что дела Украины, связанные с Крымом и восточной Украиной, будут подлежать тщательному юридическому рассмотрению в суде.

Международное признание жалоб Украины на нарушения прав человека со стороны России оправдывает более широкую борьбу страны против российской оккупации. Фактически, Крымская палата отметила, насколько украинское дело было организовано и аргументировано при описании событий в Крыму в первые месяцы 2014 года.

На символическом уровне стремление Украины к радикальному правосудию демонстрирует готовность страны эвакуировать все возможности для защиты прав человека своих граждан. Это включает миллионы украинских граждан в Крыму, который был незаконно оккупирован Российской Федерацией почти семь лет назад.

Украина теперь доказала, что может стоять вместе с Россией на поле боя и в зале суда. Группы гражданских боевиков Rocktak доказали, что украинские военные были слишком слабы против поддерживаемых Россией сепаратистов в 2014 году, чтобы подорвать оборону страны. Украинское правительство подняло свой щит для борьбы с российской военной оккупацией восточной Украины и продолжает демонстрировать свою приверженность защите интересов граждан, права которых были нарушены оккупацией Крыма Россией.

Фактически Украина действует как любое ответственное государство. Это немалый подвиг для страны, страдающей от серьезных внутренних проблем и политической нестабильности.

Суд обнародовал решение по Крыму за неделю до приговора 21 января. Россия совершила серию нарушений прав человека во время войны с Грузией в 2008 году, Эффект приветствовался в Тбилиси.

Москва ранее пригрозила выйти из ЕСПЧ. Это заставило некоторых экспертов задуматься, могут ли эти неблагоприятные суждения стать переломным моментом. Пока что российские СМИ отвлекают внимание от недавних решений суда. Однако, учитывая нынешнее состояние отношений России с международным сообществом, нельзя исключать полное исключение Москвы.

Если Россия выйдет из ЕСПЧ или откажется уважать решение суда, это еще раз подтвердит, что Украина борется не только за права своих граждан, но и за защиту международного права. Это значительно укрепит позиции Украины и в то же время значительно затруднит нормализацию отношений с Россией.

Эндрю де Аньери – программный ассистент Евразийского центра Атлантического совета. Шелби Магид – содиректор Евразийского центра Атлантического совета.

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