Султан космоса — Griffith News

В случае, если сбудется детская мечта, доктор Султан Аль Нейади, выпускник Университета Гриффита, направляется на Международную космическую станцию.

Он стартует на ракете SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде, где будет выполнять функции специалиста по миссии NASA-SpaceX Crew 6 вместе с пилотом Уорреном Хобургом, командиром Стивом Боуэном и российским космонавтом Андреем Федяевым.

Выбранный из более чем 4000 претендентов, доктор Аль Нейади станет вторым астронавтом в ОАЭ и первым астронавтом из Эмиратов, совершившим шестимесячную миссию.

«Я помню, как в детстве наблюдал за ночным небом, когда мы могли более четко видеть нашу замечательную галактику, Млечный Путь, и пытался сосчитать звезды вместе с моими братьями и сестрами», — сказал доктор Аль Нейади.

«Хотя в то время это казалось невозможным, идея посетить эти звезды захватила мое воображение.

«Моей мечтой было стать пилотом и космонавтом».

Хотя доктора Аль-Неяди привлекало инженерное дело, и, проведя 20 лет на военной службе, он никогда не отказывался от своей детской мечты.

Первоначально он изучал электронику и технику связи в Великобритании, затем получил степень магистра в области информационной и сетевой безопасности и докторскую степень в области технологии предотвращения утечки данных в Университете Гриффита.

«Я помню, как встречался с некоторыми другими кандидатами, в основном пилотами, и я думал, что как инженеру у меня не будет особых шансов быть отобранным, но они рассматривали кандидатов в целом, включая наше образование, опыт работы, физическое состояние. форма и состояние здоровья».

С тех пор как его выбрали почти пять лет назад, д-р Аль-Неяди постоянно и интенсивно тренировался, где ему пришлось осваивать ряд новых навыков и информации, а также повышать свою физическую готовность.

Не имея никакого опыта в авиации, он научился управлять реактивными самолетами, нырять с аквалангом и проводить шесть часов под водой в лаборатории нейтральной плавучести, управлять роботами и даже проводить медицинские процедуры в экстренных случаях.

Он также углубился в науку, взяв на себя научные образцы, находясь на борту, чтобы увидеть влияние космоса и невесомости на человеческие тела.

Он будет измерять и записывать его жизненные показатели, сосудистую систему, слух, зрение, плотность костей, массу тела и ДНК старения, чтобы определить осуществимость длительных периодов времени в космосе и определить влияние длительных космических полетов, если мы когда-либо отправимся на Марс или нужно провести время в нашей лунной среде обитания.

«Это очень тяжелая подготовка, и готовиться к такому длительному периоду очень сложно, но для меня самым сложным было так долго находиться вдали от семьи», — сказал он.

«В основном я был за границей, тренировался в Розе и США, так что это было очень сложно для меня, но мы можем взять кое-какие личные вещи на МКС, так что я возьму свое обручальное кольцо, некоторые фигурки Лего моих детей. , и их любимая книга для чтения в самолете.

«Для меня большая честь продолжать эту миссию, но и большая ответственность.

«Это продвижение науки и техники, а также распространение энтузиазма среди молодежи и подача хорошего примера».