Сунак говорит, что готов бороться за незаконные пересечения канала

Авторы сценария Дуг Фолкнер и Ян Уотсон.

Новости BBC

7 марта 2023 г., 18:17 по Гринвичу Обновлено 29 минут назад

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Сунак: Мы пробовали все остальные методы, и они не сработали.

Риши Сунак сказал, что он «готов бороться» за новый закон, запрещающий мигрантам пересекать Ла-Манш на небольших лодках, чтобы добраться до Великобритании.

Премьер-министр выразил уверенность, что правительство выиграет любые судебные тяжбы из-за «жестких, но необходимых и справедливых» мер.

Ранее министр внутренних дел Соэлла Браверман объявила о законопроекте во время разногласий в парламенте.

Лейбористы заявили, что последними планами тори были «День сурка» и «афера».

Критиковали эти планы не только оппозиционные депутаты. Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что предложенный закон представляет собой «запрет на убежище».

Стоя за кафедрой, украшенной лозунгом «Остановите лодки», г-н Сунак подтвердил, что запланированный новый закон, предусматривающий депортацию нелегальных иммигрантов «в течение нескольких недель», будет применяться задним числом ко всем, кто прибывает в Великобританию нелегально со вторника.

Он сказал, что знал, что будет дискуссия о жестокости Законопроект о нелегальной иммиграции Однако правительство испробовало «все другие средства» для предотвращения переходов, и это не сработало.

И хотя он признал, что это «сложная проблема» и нет ни одной «серебряной пули» для ее решения, он сказал, что не будет стоять на месте, если не будет думать, что сможет решить ее.

В прошлом году более 45 000 человек въехали в Великобританию через Ла-Манш, по сравнению с примерно 300 в 2018 году.

Правительство считает, что остановка небольших лодок является серьезной проблемой для избирателей, и г-н Сунак сделал это одним из пяти своих главных приоритетов.

Это политически рискованно, потому что исход может быть не полностью в его руках.

Выступая в Палате общин, теневой министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что необходимы серьезные действия, чтобы остановить переправу небольших лодок, но сказала, что планы правительства могут «усугубить хаос».

Один за другим депутаты от оппозиции выступили с нападками на закон, причем одни говорили, что он незаконен, а другие отмечали, что на практике он не будет работать.

Но депутаты-консерваторы поддержали министра внутренних дел, по очереди приветствуя этот шаг, и Браверман ответил, что лидер лейбористов сэр Кейр Стармер «не хочет останавливать лодки».

Признавая возможность судебной тяжбы, Браверман написал депутатам-консерваторам, что существует «более 50% вероятности» того, что законодательство будет противоречить Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ).

Это, вероятно, сделает юридические проблемы — и трудную поездку для законопроекта в Палате лордов — более вероятными.

Но политические расчеты могут заключаться в том, что новое законодательство ставит прозрачную голубую воду между правительством и оппозицией.

И если законопроект будет заблокирован, премьер-министр может надеяться получить от избирателей некоторую политическую похвалу за попытку найти решение.

Выступая на конференции на Даунинг-стрит, Сунак сказал, что, по его мнению, Соединенному Королевству нет необходимости выходить из Европейского суда по правам человека, и сказал, что правительство считает, что действует в соответствии с ним и «выполняет наши международные обязательства».

По его словам, часть проблемы заключается в том, что люди делают одно заявление, «а затем они могут сделать другое заявление, а затем еще одно», и сказал, что в Великобритании не может быть системы, из которой можно было бы исходить.

Он добавил, что сдерживающий эффект нового законодательства может стать «очень сильным очень быстро».

Людям, высланным из Великобритании, будет запрещено возвращаться или претендовать на британское гражданство в будущем.

Мигранты не будут освобождены под залог и не смогут обратиться в суд в течение первых 28 дней задержания.

Будет установлен предел количества беженцев, которых Великобритания будет расселять по «безопасным и законным маршрутам», ежегодно устанавливаемым парламентом.

Обязанность министра внутренних дел задерживать и депортировать тех, кто прибывает в Великобританию нелегально, в Руанду или «безопасную» третью страну — этот приказ будет иметь преимущественную юридическую силу по отношению к чьему-либо праву на поиск убежища.

Лица моложе 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут летать или которым грозит серьезный вред в стране, в которую они депортируются, смогут отсрочить депортацию.

Любые дальнейшие заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться удаленно после удаления.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что оно «глубоко обеспокоено» законопроектом, назвав его «явным нарушением» Конвенции о беженцах.

«Большинство людей, спасающихся от войны и преследований, просто не могут получить необходимые паспорта и визы», — добавила она.

«У них нет безопасных и «законных» путей. Отказать им в доступе к убежищу на этом основании противоречит самой цели, ради которой была создана Конвенция о беженцах».