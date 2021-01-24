Сценарист Вальтер Бернштейн скончался в возрасте 101 года

Сценарист из Нью-Йорка (AFP) Уолтер Бернштейн умер в субботу среди последних выживших из черного списка антикоммунистов в Голливуде, чей номинированный на «Оскар» сценарий фильма «Фронт» был основан на многолетней неспособности работать под своим именем. Ему был 101 год.

Причиной стала пневмония, по словам его жены, литературного агента Глории Лумис.

Бернстайн, армейский корреспондент Второй мировой войны, также опубликованный в The New Yorker, был в начале, казалось, многообещающей кинематографической карьеры, когда холодная война и антикоммунистическая паранойя привели к тому, что в 1950 году его занесли в черный список, судьба, которая разрушила жизни многих. сверстников и привел к самоубийству. Предложения Бернштейна о работе были отменены, и однажды друзья перестали с ним разговаривать. Агенты ФБР заглянули в его мусорный бак, подошли к двери и последовали за ним на улицу.

В своих мемуарах «Наизнанку», опубликованных в 1996 году, он написал: «Я начал оглядываться, когда вышел из дома, оглядывался через плечо, когда шел по улице, готовясь к неизбежной встрече». Когда я пришел, я был ошеломлен, и на мгновение я почувствовал резкий привкус страха, а затем стыдливая волна гнева, но не на них, а на себя, потому что я боюсь. Я никогда не могу на них сердиться. Они просто делали свою работу, например, доставляли молоко ».

Не желая сообщать Комитету по неамериканской деятельности Палаты представителей имена подозреваемых в коммунистов и то, каким образом режиссер Илья Казан и другие были высланы из изгнания, Бернштейн нашел работу, используя “прикрытия” и людей, готовых одолжить свои имена (и получить часть выручки) к текстам, которые он написал.

Среди его сторонников были жена актера, которая надеялась помочь своему мужу пробиться в кино, и друг друга, мужчина по имени Лео, который имел пристрастие к азартным играм, чтобы поддержать его. Мало кто когда-либо знал, что Бернштейн участвовал в создании таких популярных телесериалов CBS, как криминальная драма «Опасность» и «Ты здесь», которую вел Уолтер Кронкайт, в которой воспроизводились исторические события, начиная от чаепития в Бостоне и заканчивая смертью Клеопатра.

В то время как многие люди были занесены в черный список просто за их поддержку левых идей, Бернштейн на самом деле был членом Коммунистической партии США и оставался таковым до 1956 года, когда Советский Союз вторгся в Венгрию, и советский премьер-министр Никита Хрущев раскрыл множество зверств, совершенных им. Иосиф Сталин., Умерший три года назад. Бернштейн вспомнил, что его решение «избавило» от неприсоединения к советской ортодоксии и «огорчило» людей, которые были идеальными товарищами.

«Я вышел из партии, но я не отказался от идеи социализма, – писал он в своем дневнике, – возможности системы, не основанной на неравенстве и эксплуатации».

Черный список начал ослабевать в конце 1950-х годов и закончился у Бернштейна в 1959 году, когда вышел фильм «Такая женщина» с Софи Лорен в главной роли. Вскоре он работал над «Великолепной семеркой», голливудской адаптацией классического фильма Акиры Куросавы «Семь самураев» и фильмом из списка лучших, закончившимся трагедией, «Something’s Gotta Give». Мэрилин Монро изображается выжившей после кораблекрушения, которая возвращается к мужу и детям после того, как предположила, что потерялась. Но Монро часто опаздывала или полностью отсутствовала в группе и была уволена в июне 1962 года. Два месяца спустя ее нашли мертвой в результате очевидного самоубийства.

В 1970-х Бернштейн смог использовать свою собственную историю того, что стало его самым известным проектом, «Фронт», с Вуди Алленом в главной роли в качестве альтернативы писателям из черного списка, с участием друга Бернстайна, Зеро Мостела, который также подвергся остракизму в 1950-х. . Бернстайн получил номинацию на премию Оскар в 1977 году и премию Гильдии писателей Америки за лучшую экранизацию драмы. Примерно в то же время Аллен предложил ему актерскую роль в оскароносной «Энни Холл».

Среди других его писательских работ – футбольная комедия Берта Рейнольдса «Полужесткий» и фильмы старых друзей, таких как Мартин Ритт («Фронт» и «Молли Магуайрс», рассказ о мятежных шахтерах, который он однажды назвал своим личным фаворитом. ) и Сидни Люмет («Отказоустойчивый»). Сам Бернштейн поставил «Маленькая мисс Маркер», выпуск 1980 года, основанный на рассказе Дэймона Руньона.

В 1994 году он был награжден премией Восточного отделения Гильдии сценаристов. В свои 90 лет он изучал сценарии в Нью-Йоркском университете и был советником киношколы при Институте Сандэнс, основанной Робертом Редфордом.

Бернстайн был женат четыре раза, последний раз на Лумисе, и имеет пятерых детей. В течение своей долгой жизни он также наслаждался разнообразной группой друзей и знакомых, от композиторов Ирвина Шоу и Ширли Джексон до автора песен Ирвинга Берлина и актрисы Бетт Дэвис, которая была удивлена, узнав у Бернштейна, и разделяла его восхищение сочинениями Карла Маркса. . Она описала их как «самые замечательные книги».

Бернштейн родился и вырос в Нью-Йорке и был потомком еврейских иммигрантов из Восточной Европы. В подростковом возрасте он увлекся кино и политикой. Во время учебы в Дартмутском колледже он делал рецензии на фильмы для университетской газеты, пока его не уволили из-за его популярного художественного фильма 1937 года «Потерянный горизонт». В свободное время он читал Маркса, Энгельса, Стейнбека и Драйзера и искал фильмы Сержа Эйзенштейна и других российских режиссеров.

Он писал: «Книги открыли мне голову». «Фильмы открыли мне сердце».

Он был составлен в 1941 году и провел большую часть Второй мировой войны в качестве корреспондента армейской газеты «Янк», доставляя письма с Ближнего Востока, Сицилии и Югославии, поскольку он стал первым американцем, который встретился с давним лидером страны Хосепом Броз Тито. После окончания войны в 1945 году он присоединился к съемочной группе The New Yorker и получил 10-недельный контракт на работу в Columbia Pictures в Голливуде. Он оставался там на 10 месяцев, что было достаточно, чтобы правительственные агенты заметили его и обнаружили, что его любовь к фильмам не исчезла из-за того, что он знал, как их снимать.

Он написал в своем дневнике: «Я начал скрывать и участвовал в священном процессе». «Создание фильма было похоже на строительство собора, что является тяжелым и умелым трудом многих рук. Затем я посмотрел на него, когда все было закончено, и, если я был благословлен, я увидел Шартр. Если нет, я увидел Святого Патрика на Пятом Авеню. Это все еще был собор. Даже в качестве помощника я все еще могу войти в темноту, обнять пещеру и почувствовать себя освобожденным при загадочных обстоятельствах ».