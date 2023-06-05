Вашингтон (AP) — США Вводить санкции в понедельник о группе людей, связанных с российской разведкой, которые, по ее словам, помогли Кремлю дестабилизировать демократически избранное прозападное правительство Молдовы через Протесты в молдавской столице Ранее в этом году.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США перечислило семь членов группы, связанной с находящимся под санкциями молдавским олигархом Иланом Шором, который бежал из Молдовы в 2019 году, чтобы избежать ряда обвинений в коррупции, и с тех пор живет в Израиле, где он родился. 36-летний Шор также является лидером дружественной Москве партии «Шур» в Молдове, которая с осени прошлого года устраивала частые антиправительственные протесты.

Демонстранты призвали правительство полностью поддержать счета граждан за электроэнергию в зимнее время во время кризиса стоимости жизни и «не вовлекать страну в войну». Они также призвали президента Молдовы Майю Санду уйти в отставку.

«Эти субъекты являются частью глобальных информационных операций России, которые также нацелены на Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобританию и балканские страны», — заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. «Цель этих дестабилизирующих процессов — ослабить поддержку правительств и демократических принципов».

Молдова, которая до 1991 года была частью Советского Союза и в прошлом году подала заявку на вступление в Европейский Союз, в течение многих лет была полем геополитической битвы между Москвой и Западом.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину, соседнюю с Молдовой страну с населением 2,6 миллиона человек, начались проблемы. К ним относятся серьезный энергетический кризис после того, как Москва прекратила поставки газа, безудержная инфляция и попадание в ее воздушное пространство случайных ракет военного времени.

В феврале Санду обвинила Москву в планировании использовать протесты для разжигания беспорядков с конечной целью свержения ее правительства. Хотя Москва отвергла обвинения, представители американской разведки позже выразили аналогичные опасения.

Молдавская полиция заявила в марте Сюжет сорван Группами пророссийских актеров, обученных устраивать массовые беспорядки во время демонстрации.

История продолжается

В прошлом месяце в столице Молдовы Кишиневе прошел проевропейский митинг, на котором десятки тысяч человек собрались, чтобы выразить свою поддержку правительству и пути страны к Европейскому Союзу. На прошлой неделе Молдова стала центром европейской дипломатии, для чего она состоялся крупный саммит Он направлен на подавление региональных конфликтов и поддержку единства Европы перед лицом войны с Россией.

Посольство США в Молдове отреагировало на санкции, введенные в понедельник, заявив в своем заявлении, что «будущее Молдовы в Европе», добавив: «К сожалению, существуют внешние силы, которые не уважают выбор, сделанный свободно народом Молдовы».

Соединенные Штаты ввели санкции против Кура прошлой осенью, утверждая, что он работал с «коррумпированными олигархами и базирующимися в Москве структурами, чтобы вызвать политические волнения в Молдове» и подорвать стремление страны к вступлению в Европейский Союз. Великобритания Шор добавлен в список штрафников в декабре.

Шор был Он был осужден заочно в апреле к 15 годам лишения свободы за участие в деле об исчезновении миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году, что сильно ослабило страну.

В октябре министерство финансов также наложило санкции на Юрия Гуделина, Ольгу Грац и Леонида Гонена за попытку повлиять на исход выборов в Молдове.

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МакГрат сообщил из Сигишоары, Румыния.

Фатима Хуссейн и Стивен МакГрат, Associated Press