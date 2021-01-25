США занимают более жесткую позицию в отношении России, Конгресс взвешивает стимулы, путь вперед для Waymo

После того, как Россия арестовала тысячи протестующих, лидеры Европейского Союза должны встретиться в понедельник.

Соединенные Штаты заняли более конфронтационную позицию по отношению к России после того, как Москва расправилась с протестующими в минувшие выходные. В Конгрессе демократы заявили, что хотят заключить сделку по стимулирующему плану президента Байдена на 1,9 триллиона долларов в преддверии судебного процесса над Сенатом Дональда Трампа. Всемирная организация здравоохранения предупреждает более богатые страны, что они пострадают в своем выздоровлении, если они не смогут помочь развивающимся странам внедрить вакцины, а автомобильная технология без водителя остается чрезвычайно сложной задачей.

США требуют освобождения Навального после того, как Россия начала подавление протестов

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Как стимул Байдена повлиял на политику ФРС

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Отсрочка вакцинации в бедных странах угрожает странам с развитой экономикой

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Вэймо Босс говорит, что внедрение беспилотных автомобилей – это «необычная задача».

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