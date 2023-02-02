США нацелились на глобальную сеть уклонения от санкций, которая поддерживает Россию

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые они обвиняют в том, что они связаны с глобальной сетью уклонения от санкций, которая поддерживает военно-промышленный комплекс России.

Санкции, которые вводятся в связи с тем, что Вашингтон пытается усилить давление на Москву из-за ее вторжения в Украину, являются частью усилий США, направленных на уклонение от карательных мер по всему миру и ограничение доступа России к доходам, которые ей нужны для ведения войны, говорится в сообщении. Министерство финансов США. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Акция была направлена ​​против сети уклоняющихся от санкций, которую, по данным министерства финансов, возглавлял российский и кипрский торговец оружием Игорь Земенков, который и его сын Джонатан попали под санкции в среду.

В Минфине заявили, что сеть участвовала в проектах, связанных с оборонным потенциалом России, включая поставку высокотехнологичного оборудования после вторжения России в Украину. Вашингтон также обвинил некоторых членов сети в поддержке российских государственных оборонных предприятий в условиях санкций.

Министерство финансов заявило, что Земенков также поддерживал белорусский военно-промышленный комплекс, способствуя продажам в Латинской Америке белорусскому оборонному предприятию, находящемуся под санкциями США.

В состав целевой сети входят сингапурская компания Asia Trading & Construction PTE Limited и ее директор, которого министерство финансов обвинило в продаже вертолетов правительству Латинской Америки от имени Ростеха, находящегося под санкциями США.

Министерство финансов заявило, что GPD Ltd., еще одна компания в сети, на которую распространяются санкции, пыталась поставить системы вооружения правительству Африки.

Компании на Кипре, в Болгарии и Израиле, а также многие люди также попали под санкции.

В посольстве России в США заявили, что такие «незаконные шаги» Вашингтона не добьются своей цели.

«Российская экономика все еще далека от «разрухи», как надеялись некоторые на Западе», — сказала она.

Эта мера, которая замораживает любые американские активы тех, кто включен в санкционный список, и вообще запрещает американцам вести с ними дела, знаменует собой последний раунд санкций США против России из-за войны на Украине, в результате которой тысячи людей погибли или получили ранения, а города сократились до щебень. .

«Отчаянные попытки России использовать марионетки для обхода санкций США показывают, что санкции усложнили и удорожили российскому военно-промышленному комплексу пополнение запасов военной машины Путина», — заявил заместитель министра финансов Вали Адею.

(Отчетность Дафны Псалидакис и Дойны Чиаку) Дополнительный Дэн Уиткомб; Монтаж Дебби Бэббингтон

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