США планируют ввести санкции в отношении российского судна, участвующего в Северном потоке – 2: немецкая ежедневная газета

Соединенные Штаты проинформировали европейских союзников о планах ввести санкции в отношении российского судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, как сообщила в понедельник немецкая газета Handelsblatt.

Газета добавила, что администрация США проинформировала правительственных чиновников в Берлине и других европейских столицах в понедельник, что санкции вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам посредством санкций.

В нем говорится, что санкции будут наложены на судно-трубопровод и его владельца, КВТ-РУС.

«Северный поток-2», предназначенный для удвоения пропускной способности подводного газопровода «Северный поток» из России в Германию, стал предметом разногласий между Москвой и Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты стремятся уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей. Группа, стоящая за трубопроводом, приостановила работы в декабре 2019 года из-за угрозы Вашингтона ввести санкции.

Handelsblatt процитировала представителя Nord Stream 2, заявившего, что Европейский Союз и правительства соответствующих стран должны защищать компании от любых санкций.

Представитель посольства США в Берлине сообщил Handelsblatt, что Вашингтон продолжит предпринимать «все необходимые и надлежащие шаги», чтобы помешать «Северному потоку-2».

«Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнерами по возможным вопросам санкций», – сказал представитель.

Он добавил, что правительство США надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по «Северному потоку – 2».

Госдепартамент США в Вашингтоне не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

В «Газпроме» от комментариев отказались, так как «Северный поток – 2» пока недоступен для комментариев.

Согласно данным отслеживания судов Refinitiv, Fortuna все еще стоит на якоре в Балтийском море недалеко от Ростока на севере Германии.