Съемки для Truth Be Told закрыли протестующие в Лос-Анджелесе (Apple TV +)

Съемка эпизода Apple TV + По правде говоря От него пришлось отказаться после того, как протестующие сорвали съемки в парке Лимарт Плаза в Лос-Анджелесе …

Протестующие возражали против того факта, что парк был открыт для Apple для фотографирования, в то время как он был закрыт для бездомных, желающих переночевать в нем.

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Съемки второго сезона криминальной драмы AppleTV + на исторической площади Леймерт-Плаза на юге Лос-Анджелеса были внезапно прерваны, когда местные протестующие категорически возразили против съемочной группы и присутствия актеров. Примечательно, что протестующие, которых FilmLA называет «членами сообщества», были в первую очередь озабочены тяжелым положением бездомных в Городе ангелов, и публичное присутствие Октавии Спенсер Старр стало предметом их гнева. В частности, организованные протестующие возражали против разрешения съемок в таких местах, как парк Леймерт-Плаза, в то время как юрисдикция была запрещена тем, у кого нет крыши над головой. Хотя ворота в парке Леймерт Плаза теперь открыты в течение дня, многие парки были закрыты или значительно ограничены гражданскими чиновниками в последние месяцы из-за пандемии коронавируса. На месте присутствовало около десяти членов команды Truth Be Told, разрешенная FilmLA съемка была остановлена ​​около 15:00, так как все очень быстро накаляется. […] План состоял в том, чтобы снять сцену воспоминаний ведущего криминального подкаста Спенсера Бобби Парнелла и продюсера Ноа Хэвиленд, снятую Кэтрин Ла Наса. Поскольку основное внимание уделялось воспоминаниям, ни оскароносный Спенсер, ни выпускница Лонгмайра Ланаса на самом деле не присутствовали. Однако в четверг в парке были две актрисы, которые играли Парнелла и Хавеланда младшего возраста. Они рухнули вместе с остальной постановкой. Вскоре после этого к месту происшествия прибыла полиция Лос-Анджелеса, и ситуация начала накаляться.

В отчете говорится, что маловероятно, что команда вернется в парк, и вместо этого будет использоваться аналогичная площадка.

Мы впервые посмотрели подкаст криминальной драмы По правде говоря Еще в 2019 году, когда Apple беспокоилась об этом.

Буквально неделю назад шоу появилось в промо Apple Originals.

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