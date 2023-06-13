сырьевое питание: Китай удивляет краткосрочным снижением ставок | состояние

По оценкам Агентства экологических исследований (EIA), добыча сланцевой нефти в США в июле может остаться на прежнем уровне, а запасы пробуренных, но незавершенных скважин (DUC) в мае сократятся. Что касается металлов, то внезапное снижение Китаем краткосрочных процентных ставок оказало поддержку ценам, поскольку Пекин, похоже, принимает меры для поддержки экономического роста.

Энергетика — Стабилизация добычи горючего сланца в США

В своем последнем отчете о производительности бурения Управление энергетической информации оценивает, что добыча сланцевой нефти в США могла остаться на уровне около 9,38 млн баррелей в день в июле по сравнению с 9,37 млн ​​баррелей в день в июне. В отчете также показано, что количество пробуренных, но незавершенных скважин сократилось на 30 скважин в мае 2023 года до 4 834 скважин, что является самым низким уровнем с мая 2014 года. снижение примерно на 270 скважин с конца 2022г., что отражает снижение инвестиций в разведку нефти за этот год. Низкие запасы DUC также могут затруднить для США быстрое наращивание производства, даже если цены вырастут. В Канаде снова наблюдается рост числа лесных пожаров, которые могут повредить добыче нефти и газа в регионе. Провинция Альберта сообщила о 76 активных пожарах в понедельник по сравнению с 71 в предыдущую пятницу, в то время как по всей Канаде было зарегистрировано около 431 пожара, около 208 из которых вышли из-под контроля. В прошлом месяце в какой-то момент страна столкнулась с перебоем в добыче нефти и газа примерно на 200-300 млн баррелей в сутки, хотя впоследствии некоторые нефтяные месторождения возобновили добычу. Распространение лесных пожаров может снова привести к росту беспорядков и в этом месяце. Дисконт WCS на WTI в настоящее время снизился до 12,9 доллара за баррель после роста примерно до 15 долларов за баррель в начале месяца.

Металлы — увеличение доли российского алюминия на складах Лондонской биржи металлов

Промышленные металлы (за исключением никеля) выросли на утренней сессии, так как Китай неожиданно снизил краткосрочную процентную ставку. Народный банк Китая снизил 7-дневную ставку обратного репо на 10 базисных пунктов до 1,9% в знак того, что Пекин принимает меры для поддержки замедляющегося экономического роста. Этот шаг также дает рынку некоторую уверенность в том, что Китай может предпринять дополнительные шаги для стимулирования экономического роста. Последние данные LME показывают, что доля российских запасов алюминия в общих биржевых запасах выросла до 68% в мае с 52% в апреле после увеличения изъятия алюминия из запасов LME в Азии. Данные показывают, что в общей сложности на биржевых складах находится 263 125 тонн российского алюминия, а алюминия индийского происхождения — 116 800 тонн, что ниже с 46,5% в апреле до 30% в мае. Между тем, биржа заявила, что 19% из 167 550 тонн алюминия, заказанного к поставке в мае, по-прежнему приходится на российский металл.

Сельское хозяйство – USDA снижает недельную урожайность кукурузы в сухую погоду

Последний отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) о прогрессе урожая показывает, что посевы сои в США продолжают расти: по состоянию на 11 июня было засеяно 96%, что намного выше 87%, наблюдавшихся в тот же момент в прошлом году, и выше, чем в пять раз. средний год. 86%. Аналогичным образом, посев яровой пшеницы завершен на 97%, что больше по сравнению с 92%, засеянными на том же этапе в прошлом сезоне, и соответствует среднему пятилетнему показателю. Что касается состояния урожая, агентство оценило около 38% посевов озимой пшеницы в хорошем или отличном состоянии, по сравнению с 36% неделю назад и 31% в прошлом году. С другой стороны, Министерство сельского хозяйства США оценило 61% урожая кукурузы в хорошем или отличном состоянии по состоянию на 11 июня, по сравнению с 64% на прошлой неделе и 72% в тот же момент в прошлом году, в основном из-за сухой погоды. . Еженедельные данные экспортной инспекции Министерства сельского хозяйства США за неделю, закончившуюся 8 июня, указывают на слабый спрос на американское зерно. Экспортные инспекции кукурузы Министерства сельского хозяйства США составили 1 169,1 тыс. тонн в вышеупомянутый период по сравнению с 1 206,8 тыс. тонн на предыдущей неделе и 1 221,8 тыс. тонн в предыдущем году. Что касается пшеницы, экспортные чеки США не изменились и составили 246,6 карата, по сравнению с 304,4 карата на прошлой неделе и 411,9 карата годом ранее. Между тем экспортные инспекции сои в США упали до 140,2 тыс. тонн по сравнению с 222,3 тыс. тонн неделей ранее и 609 тыс. тонн годом ранее.

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