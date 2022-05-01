С днем ​​рождения принцесса! Шарлотта отмечает свой седьмой день рождения, позируя с новым щенком Орлой.

Прекрасная, как фотография среди голубых весенних колоколов Норфолка, именинница принцессы Шарлотты естественна перед камерой.

И какая радость — на этих фотографиях, сделанных герцогиней Кембриджской, чтобы отпраздновать сегодня седьмой день рождения своей дочери — нового любимца семьи впервые.

Принц Уильям и Кейт до сих пор держали в секрете личность своего нового щенка. Но Daily Mail может сообщить, что маленького спаниеля зовут Орла.

Три фотографии Кейт, на которых изображена ее энергичная дочь — принцесса, которая любит балет, но также может составить конкуренцию своему брату Джорджу на футбольном поле, — олицетворяют ее естественную радость.

Принцесса Шарлотта, которой 2 мая исполняется семь лет, была изображена со своей собакой, которую только что назвали Орлой.

Юная принцесса сидела среди весенних колокольчиков Норфолка, в семейном загородном доме Анмер Холл.

Шарлотта радостно сидела перед камерой, пока ее мать Кейт делала подборку фотографий в саду дома своей семьи в Норфолке.

Ее фотография принцессы Шарлотты выпускается каждый год к ее дню рождения (на фото ее первый день рождения слева и ее второй день рождения справа).

Шарлотта смеется над объективом, на ней голубая клетчатая блузка и блузка, в руке она держит букет свежесорванных ромашек.

С другой стороны, четвертая в очереди на престол очень похожа на Большого Брата Джорджа, но с каштановыми волосами матери и зелеными глазами.

Фотографии были сделаны на выходных в загородном доме семьи Анмер Холл, где к ним присоединилась и маленькая Орла. Его подарил семье летом 2020 года брат герцогини Джеймс Миддлтон. Она оказалась отличным источником утешения, когда в ноябре 2020 года они потеряли Лупо, своего первого черного спаниеля.

Кейт и Уильям были на Лобо с тех пор, как она сделала им щенка в 2012 году — через год после того, как они поженились. Однако они так ревностно охраняли его частную жизнь, что сначала отказывались подтвердить его личность, не говоря уже о том, чтобы раскрыть его имя, пока Кейт не позволила ему уйти с рук в инциденте, получившем название «Puppygate».

В то время как Лупо было итальянским словом, означающим «волк», Орла, чье имя также держалось в секрете в течение двух лет, имеет кельтское происхождение и означает «золотая принцесса».

Неизвестно, почему пара выбрала его, но позже они сказали, что им понравилось имя Лупо, так что оно может быть таким же и для их нового питомца.

Лобо — первая собака Кембриджа Семья Кембриджей была опустошена смертью их собаки Лобо в ноябре 2021 года, на фото с принцем Джорджем в 2016 году. Лобо-кок-спаниеля подарил Кейт ее брат Джеймс в 2012 году. Изначально он вырастил щенков от своей собаки Эллы в 2011 году. Джеймс оставил одного по имени Луна, но отдал брата Лобо Кейт, когда принц Уильям, пилот поисково-спасательных служб Королевских ВВС, был отправлен на Фолклендские острова. Лобо часто появлялся на официальных кембриджских портретах, но умер в возрасте девяти лет. «Он был в сердце нашей семьи последние девять лет, и нам будет его очень не хватать», — говорится в сообщении семьи в Instagram. Джеймс Миддлтон также отдал нового щенка Орлу в Кембридж перед смертью Лобо.

Теперь, когда ей семь лет, Шарлотта, вероятно, будет появляться на более королевских мероприятиях, таких как церковные службы. В марте она присоединилась к восьмилетнему Джорджу на панихиде по их покойному деду, герцогу Эдинбургскому.

В настоящее время она учится в подготовительной школе Томаса в Баттерси, на юго-западе Лондона. Но в прошлом месяце Mail сообщила, что она и ее младший брат принц Луи, четыре года, должны присоединиться к Джорджу в эксклюзивной школе в Беркшире с сентября.

Уильям и Кейт исследовали новые школы и дома в сельской местности рядом с родителями герцогини Майклом и Кэрол Миддлтон.

Пара надеется начать новую жизнь в родном районе герцогини, чтобы дать своей молодой семье наилучшие шансы на относительно нормальное детство, пока они могут.

Принцесса Шарлотта ранее поделилась фотографиями своего дня рождения со своим младшим братом Луи (слева, третий день рождения, справа, четвертый день рождения)

Герцогиня Кембриджская обычно фотографирует дочь в день ее рождения (слева — пятый день рождения, справа — шестой день рождения)

Теперь, когда принцесса Шарлотта подросла, она, скорее всего, появится на королевских мероприятиях вместе со своим старшим братом принцем Джорджем (на снимке: церковная служба в пасхальное воскресенье в часовне Святого Георгия).

Принцесса Шарлотта будет посещать эксклюзивную школу Беркшир в сентябре вне школы, и она любит петь и балет.

Хотя Анмер-холл был идеальной базой, когда Уильям работал в службе скорой помощи Восточной Англии, теперь, когда он и его жена являются полноправными членами королевской семьи, им больше нецелесообразно регулярно ездить в Норфолк по выходным.

Удержание всех их детей в одной школе также поможет укрепить связь между ними, поскольку однажды они столкнутся с проблемой королевских ролей в современную эпоху.

Ранее в этом году принц Уильям рассказал, что одна из немногих вещей, из-за которых они ссорятся, — это то, кто выбирает музыку, которую они слушают по утрам.

«Она любит бегать по кухне со своими платьями, балетными вещами и всем остальным», — сказала Шарлотта. Он добавил: «Я был совершенно зол, когда Льюис повсюду следовал за ней, пытаясь сделать то же самое. Это действительно счастливый момент, так как дети любят танцевать, играть на скрипке и петь.

Он рассказал, что его дочь любит исполнять песню Waka Waka колумбийской поп-звезды Шакиры.