Ракета-носитель «Союз-2.1.а» стартовала с Плесецка утром 23 марта. Российские вооруженные силы сообщили, что везут военный «космический аппарат».

По данным космодрома, спутник успешно вышел на орбиту и установлена ​​его связь с наземным управлением.

На ракете была нарисована большая буква «Z», символизирующая агрессивную войну России против Украины.

Запуск произошел после того, как Россия потеряла ракету, запущенную из Плесецка в апреле прошлого года. В это время космический корабль сошел с орбиты, а затем загорелся при повторном входе в атмосферу. На больших участках северного российского неба можно увидеть странные световые узоры космического корабля, когда он выходит в космос.

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В октябре 2022 года с космодрома успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К».

Космодром Плесецк расположен в городе Мирный Архангельской области, примерно в 800 км к северу от Москвы. Космическая ракета за несколько лет становится все более важным объектом для Военно-космических сил России. В ноябре 2021 года Россия сняла с полигона противоспутниковую ракету «Нудоль».

Считается, что «Нудоль» станет частью российской оружейной программы, направленной на уничтожение военных спутников противника в случае конфликта.