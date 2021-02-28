Тайна “Скелетного озера” в Индии

Высоко в индийских Гималаях находится отдаленное озеро в заснеженной долине, усеянное сотнями человеческих скелетов.

Озеро Роопкунд находится на высоте 5 029 метров (16 500 футов) над уровнем моря у подножия крутого обрыва в Трисуле, одной из самых высоких гор Индии, в штате Уттаракханд.

Останки разбросаны вокруг и подо льдом в «Озеро скелетов», которое было обнаружено британским лесником в 1942 году.

В зависимости от сезона и погоды озеро, которое большую часть года остается замерзшим, расширяется и сжимается. Только когда тает снег, появляются скелеты, а иногда мясо липкое и хорошо сохранившееся. На сегодняшний день здесь были обнаружены останки примерно 600-800 человек. В рекламе туризма местное правительство описывает его как «загадочное озеро».

Более полувека антропологи и ученые изучали останки и ломали голову над множеством вопросов.

Кто эти люди? Когда они умерли? Как они умерли? Откуда они пришли?

Одна древняя теория связывает останки с индийским королем, его женой и их служителями, которые все погибли во время метели около 870 лет назад.

На месте были найдены останки примерно 600-800 человек.

Другой указывает, что некоторые из останков индийских солдат, которые пытались вторгнуться в Тибет в 1841 году, были избиты. Затем более 70 из них были вынуждены вернуться домой через Гималаи и погибли по дороге.

Еще один предполагает, что это было «кладбище», на котором хоронили жертв эпидемии. В деревнях этого района есть народная песня о том, как боги Нанда Деви создали град с «железной силой», убивавший людей на пути через озеро. Вторая по высоте гора в Индии, Нанда Деви, почитается как богиня.

Предыдущие исследования скелетов показали, что большинство умерших людей были высокими – «выше среднего роста». Большинство из них были взрослыми людьми среднего возраста от 35 до 40 лет. Не было ни детей, ни детей. Некоторые из них были старухами. Все они были относительно здоровы.

История продолжается

Кроме того, обычно предполагалось, что скелеты были одной группой людей, которые все погибли одновременно в одной катастрофической аварии в девятом веке.

Последние пять лет – это долго изучениеПри участии 28 соавторов из 16 организаций, расположенных в Индии, США и Германии, они пришли к выводу, что все эти предположения могут не соответствовать действительности.

Ученые генетически проанализировали останки 38 тел, в том числе 15 женщин, найденные в озере, некоторым из которых около 1200 лет.

Только когда снег тает, скелеты становятся видны на месте озера.

Они обнаружили, что мертвые были генетически разнообразны, и их смерти были разделены во времени на срок до 1000 лет.

«Это опровергает любые объяснения, в том числе одно катастрофическое событие, которое привело к их смерти», – сказал ведущий автор Иадаоин Харни, доктор философии Гарвардского университета. «Остается неясным, что произошло на озере Робкунд, но теперь мы можем убедиться, что смерть этих людей не может быть объяснена одним событием».

Но что более интересно, изучение генетики показало, что мертвые состояли из разных людей: одна группа людей имела гены, похожие на гены сегодняшних людей, живущих в Южной Азии, а другая была «тесно связана» с людьми, живущими в современной Европе. в особенности те, кто живут на греческом острове Крит.

Кроме того, люди из Южной Азии «не принадлежат к одному и тому же населению».

«Некоторые из них имеют родословную, которая может быть более распространена в группах с севера Индийского субконтинента, в то время как другие имеют родословную, которая может быть более распространена из южных групп», – говорит Харни.

Путешествовали ли эти разнообразные группы людей к озеру небольшими группами в течение нескольких сотен лет? Кто-то из них умер во время одного события?

Никакого оружия, оружия или коммерческих товаров на месте не обнаружено – озеро не находится на торговом пути. Генетические исследования не обнаружили никаких доказательств существования какого-либо древнего бактериального патогена, который мог бы служить объяснением болезни в качестве причины смерти.

Туристические предложения описывают Роопкунд как “ загадочное озеро ”

Паломничество по озеру может объяснить, почему люди путешествуют в этом районе. Исследования показывают, что достоверные отчеты о паломничестве в этом регионе не появлялись до конца девятнадцатого века, но надписи в местных храмах датируются восьмым и десятым веками, «указывая на возможное более раннее происхождение».

Поэтому ученые считают, что некоторые из тел, найденных на этом месте, были вызваны «массовой смертью во время сезона хаджа».

Но как люди из восточного Средиземноморья достигли отдаленного озера на вершине гор Индии?

Кажется маловероятным, что люди из Европы проделали бы путь от Робкунда, чтобы принять участие в индуистском паломничестве.

Или это генетически изолированная популяция далекого происхождения из Восточного Средиземноморья, которая жила в этом районе на протяжении многих поколений?

«Мы все еще ищем ответы», – говорит г-жа Харни.

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