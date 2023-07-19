Тайский суд решил отстранить PETA от участия в парламенте из-за голосования по премьер-министру

[1/7] Лидер партии Пета Лимгарвинрат на заседании парламента в день второго голосования за нового премьер-министра в Бангкоке, Таиланд, 19 июля 2023 года.

Парламент обсуждает выдвижение PETA

Поднимитесь на гору, чтобы стать премьер-министром

Партия заявляет, что отстранение не повлияет на кандидатуру премьер-министра

Бета предвидит «заранее запланированные» препятствия

БАНГКОК (Рейтер) — Конституционный суд Таиланда распорядился о временном отстранении кандидата от должности премьер-министра Петы Лимджарунрат в среду, сделав это заявление в связи с повторным созывом парламента, который может стать его последним шансом занять пост премьер-министра.

Решение суда было принято после принятия дела, в котором утверждалось, что PETA, лидер победившей на выборах партии «Движение вперед», не имеет права баллотироваться на выборах 14 мая, поскольку он владеет акциями медиа-компании в нарушение избирательных правил.

42-летний либерал Пита, получивший образование в США, проиграл свою первоначальную заявку на пост премьер-министра на парламентских выборах на прошлой неделе, и ему нужна поддержка более половины двухпалатного парламента, чтобы стать следующим премьер-министром.

Он должен преодолеть ожесточенное сопротивление соперников, которые идут вразрез с амбициями его партии против истеблишмента, в том числе сенатора, назначенного роялистом, который отверг PETA в своем первоначальном предложении.

Не сразу стало ясно, помешает ли решение суда голосованию в среду, поскольку законодатели все еще обсуждают кандидатуру PETA.

Парламентские правила, написанные военными после переворота 2014 года, которые перекосились в их пользу, чрезвычайно затрудняют для PETA формирование правительства с восьмипартийной коалицией, которую она продолжает поддерживать.

Решение суда, второе активное дело, касающееся Peta, было принято, когда законодатели обсуждали, разрешить ли Peta участвовать во втором голосовании за пост премьер-министра, которое, по словам политических соперников, уже было отклонено.

Пета утверждал, что он не нарушил никаких правил, владея акциями медиа-компании iTV, потому что она не участвовала в медиа-операциях в течение многих лет. В заявлении суда говорится, что у него есть 15 дней, чтобы ответить на комментарий.

В Move Forward заявили, что решение суда не повлияло на разбирательство.

«По закону Бета остается кандидатом на пост премьер-министра», — добавила она, призвав людей следить за теледебатами.

PETA предстоит преодолеть гору, чтобы стать премьер-министром, и двойной вызов в среду со стороны его политических врагов и суда стал препятствием, которого он ожидал.

Во вторник в интервью агентству Reuters он сказал, что эти действия были «заранее спланированы», поставил под сомнение сроки и назвал усилия Королевской армии помешать ему «побитым рекордом».

В Таиланде с марта действует временная администрация, и прошло 65 дней с тех пор, как движение «Движение вперед» одержало ошеломляющую победу на выборах над партиями, поддерживаемыми военными, после девяти лет правления, в котором доминировали генералы.

(Отчет) Банарат Тепджумпанат, Панну Вонгча-Ом и Чайот Сетбунсаренг; Написание Мартина Битти; Под редакцией Роберта Перселла

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