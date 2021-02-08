Твиттер заявляет, что в противостоянии с Индией «твиты должны продолжаться»

Twitter привлекает внимание на своем сайте конфликт С Индией по поводу ограничения счетов в стране. В понедельник компания выпустила свой первый официальный ответ после того, как правительство Индии потребовало повторно заблокировать более 250 учетных записей, которые она восстановила вопреки приказу Министерства информационных технологий. Среди заблокированных аккаунтов были новостной журнал Caravan и люди, критиковавшие премьер-министра Нарендру Моди.

«Мы твердо верим, что открытый и свободный обмен информацией имеет положительное глобальное влияние и что твиты должны продолжать поступать», – говорится в заявлении компании, опубликованном в BuzzFeed News.

Заявление Twitter прозвучало в разгар противостояния с все более авторитарным индийским правительством, когда миллионы фермеров протестуют против аграрных реформ, потрясая страну.

в понедельник, Сообщения в индийской прессе Она сказала, что правительство попросило компанию заблокировать около 1200 дополнительных аккаунтов, которые, по его словам, писали в Твиттере о протестах и ​​управлялись из Пакистана. а Перевод The Times of India процитировала анонимного правительственного чиновника, который сказал, что Индия недовольна генеральным директором Twitter Джеком Дорси за то, что ему понравились твиты в поддержку протестов. Представитель Twitter отказался от комментариев.

31 января Министерство информационных технологий Индии запросило Twitter Предотвращать Более 250 аккаунтов, принадлежащих активистам, политическим обозревателям и караванам изнутри страны. Твиттер сначала подчинился, но через шесть часов изменил курс. В ответ правительство Индии Команда Сайт снова заблокировал учетные записи и пригрозил официальным лицам Twitter в Индии правовыми последствиями за нарушение порядка, включая штраф до семи лет тюрьмы.

Но через неделю счета все еще открыты, что подвергает сотрудников компании в Индии риску ответных мер со стороны правительства.

«Безопасность наших сотрудников – главный приоритет для нас в Twitter», – говорится в заявлении компании. «Мы продолжаем работать с правительством Индии с уважительной позиции и обратились к уважаемому министру Министерства электроники и информационных технологий для официального диалога».

Действия Twitter помещают его в центр дебатов о свободе выражения мнений в стране, которая является свидетелем продолжающегося подавления инакомыслия на фоне протестов миллионов фермеров, выступающих против сельскохозяйственных реформ, которые, по их словам, нанесут ущерб их доходам. Для Twitter запрет учетных записей снова означает включение этой кампании, но не ограничение ее чревато юридическими последствиями.

Twitter сказал: «Мы как можно скорее проверяем каждый отчет, который мы получаем от правительства, и принимаем соответствующие меры в отношении этих отчетов, убедившись, что мы придерживаемся наших основных ценностей и стремимся защищать общественное обсуждение». «Обновление передается через наши существующие каналы связи с правительством».

Несмотря на вежливый язык, некоторые люди, В том числе предыдущий Сотрудники Twitter усмотрели в заявлении двоякий смысл. Во время «арабской весны» 2011 года соучредитель компании Биз Стоун и бывший главный юрисконсульт Александр Макгилливрей написали листовку, разъясняющую позицию компании в отношении свободы слова. Это было Названный: “Твиты должны транслироваться”.