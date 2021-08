Твиттер снова перестает выпускать приложения для верификации

Логотип Twitter размещен на баннере штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, Калифорния.

В этом году многие из тех, кто жаждал голубой галочки в Твиттере, были полны надежд, когда компания снова открыла свой сайт. Общий процесс проверки Впервые за почти четыре года. Эта надежда длилась недолго, хотя Twitter продолжал приостанавливать процесс, чтобы возобновить его в июне. . Что ж, шокирующе, Твиттер прекратил доступ Проверьте еще раз.

Официальный аккаунт компании в Twitter. Твитнуть в пятницу Это было приостановлено Проверить доступ рулон снова, чтобы внести улучшения в процесс подачи заявки и рассмотрения. принимая во внимание Последняя авария В июле, когда Twitter проверил шесть поддельных учетных записей – включая одного очаровательного кота в ведре – которые, как сообщается, начали рассылать спам на корейском языке, его решение приостановить процесс снова имело смысл.

«Мы приостановили развертывание доступа, чтобы подать заявку на проверку, чтобы мы могли улучшить приложение и процесс проверки», – говорится в аккаунте Twitter Verified. «Для тех, кто ждал, мы знаем, что это может разочаровать. Мы хотим исправить ситуацию и ценим ваше терпение».

Как я уже заметил крайЭто не означает, что Twitter не подтвердит вашу учетную запись, если вы уже отправили запрос. Твиттер Проверено Он сказал в пятницу что она работала над Просмотрите все полученные запросы как можно скорее. На самом деле не все в Твиттере могут сделать заказ. проверить после Потому что компания медленно изучает доступ к приложению. .

A Twitter spokesperson told the outlet that it would “resume rolling out applications in the next few weeks.” Hey, at least that’s a sort-of timeline.

The news is no doubt frustrating and annoying to those who want a blue checkmark. I realize that I’m speaking from a place of “privilege” (I guess) since I have a blue checkmark, but you gotta wonder if people who квалифицировано Вы получите синюю галочку. Кажется, что с валидацией всегда что-то происходит, от невыполнения заказов годами до приостановки, потому что они существуют. Много приложений.

на этой точке , вам, вероятно, очень повезет, если вы подадите заявку в то время, когда дела в отделе проверки идут не очень хорошо, а это не совсем простая задача. Если тебе не повезло, не волнуйся. Синие отметины могут быть желательны сейчас, но кто знает, каким будет бедро в будущем. Возможно, нас даже не будет в Твиттере.