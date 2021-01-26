Большинство сенаторов-республиканцев, в том числе лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл (справа от штата Кентукки), проголосовали во вторник против процесса импичмента, заверив, что бывший президент Дональд Трамп имеет голоса, чтобы избежать обвинительного приговора.

Окончательный подсчет голосов: 55 за проведение судебного разбирательства и 45 против. Только пять республиканцев присоединились к демократам, проголосовав за них: сенатор Патрик Дж. Томми (Пенсильвания), Митт Ромни (Юта), Сьюзан Коллинз (Мэн), Лиза Мурковски (Аляска) и Бен Сэйси (НЭП).

Сенатор Рэнд Пол (Р. Кентукки) навязывал голосование, назвал судебный процесс «фиктивным неконституционным» и заявил, что Сенат не может привлекать к ответственности частных лиц. Фактически Сенат проводил судебные процессы над частными лицами.

Хотя это была проигравшая сторона, и судебный процесс возобновится 9 февраля, процедурное голосование ясно показало, что на данный момент недостаточно голосов, чтобы привлечь Трампа к ответственности за его роль в подстрекательстве к смертоносной атаке бандитов на здание Капитолия 6 января. Для осуждения Трампа требуется две трети голосов Сената.

Пол обратился к сенатору по порядку ведения заседания во вторник, всего за несколько минут до того, как сенаторы были приведены к присяге для второго суда по делу об импичменте Трампа.

«Я думаю, что будет достаточно поддержки, чтобы показать, что нет никаких шансов на импичмент президента», – сказал Пол репортерам перед голосованием. «Если 34 человека поддержат мое решение о том, что это неконституционно, это показывает, что у них нет голосов, и что мы в основном зря тратим время». READ Дональд Моррисон: Из России без особой любви. Местные новости

Болл частично утверждал, что учредители не намеревались использовать ответственность против лиц, которые больше не занимали государственные должности.

В речи незадолго до голосования лидер большинства в Сенате Чарльз Э. Шумер (DN.Y.) ответил, что если бы составители проекта намеревались применить импичмент только к тем, кто находится у власти, то они не включали бы пункт, предназначенный для исключения тех, кто был снят с работы в будущем.