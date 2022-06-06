Тесты Chrome заменяют сетку сайта новой вкладки круглым ключом

Из-за очень большой базы пользователей Google Часто часто Чтобы внести серьезные изменения в Chrome. Браузер Android экспериментирует с различными дизайнами страниц «Новая вкладка», и в последнем браузере Chrome используется круг для отображения недавно посещенных сайтов.

Новая страница Chrome на Android всегда состояла из логотипа Google, омнибокса для поиска по вводу URL и ярлыков для недавно посещенных сайтов. Используются избранные, которые исторически были расположены в сетке 4 × 2.

Сейчас Google тестирует круговой макет до 12 страниц, но вы видите только 4-5 за один раз, а не 8. Таким образом, вам нужно прокручивать и нажимать, чтобы не было возможности сделать последнее. В результате этот раздел больше не длинный, что незначительно полезно для фида Discover and Follow/RSS.

Это изменение связано с предыдущей попыткой редизайна Chrome, которая Большое исправление новой вкладки. Помимо карусели недавно посещенных сайтов, должна была быть еще одна карусель «Продолжить просмотр», которая показывает открытые вкладки и заменяет сетку вкладок. Этот дизайн не получил широкого распространения, но он явно ломал парадигму навигации Chrome и значительно поднимал NTP над переключателем вкладок.

В последние месяцы Google преуменьшил значение этого дизайна, но карусель явно возродилась. Это не самое большое изменение, но оно добавляет ненужную горизонтальную прокрутку и делает страницу новой вкладки не такой быстрой для взаимодействия.

Эта библиотека на новой вкладке не была широко развернута для всех пользователей, но она начинает появляться на большем количестве моих устройств (Хром 102 стабильный) во время уик-энда.

Подробнее о Google Chrome:

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: